Джорджевич расторг контракт с «Зенитом»

Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич покинул клуб из Санкт-Петербурга. Как сообщает CdM, 23-летний черногорский футболист расторг контракт с сине-бело-голубыми и стал свободным агентом.

Форвард принял решение уйти из «Зенита», так как ему не дали гарантий, что он будет получать игровое время в команде.

Напомним, что Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году. За все время нападающий провел в составе сине-бело-голубых 18 матчей, в которых забил два гола.