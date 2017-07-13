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    Джорджевич расторг контракт с «Зенитом»

    Нападающий «Зенита» Лука Джорджевич покинул клуб из Санкт-Петербурга. Как сообщает CdM, 23-летний черногорский футболист расторг контракт с сине-бело-голубыми и стал свободным агентом.

    Форвард принял решение уйти из «Зенита», так как ему не дали гарантий, что он будет получать игровое время в команде.

    Напомним, что Джорджевич перешел в «Зенит» в 2012 году. За все время нападающий провел в составе сине-бело-голубых 18 матчей, в которых забил два гола.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 00:08
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 13 июля 2017, 13:49

      Глядишь, скоро в Тосно окажется. И наиграется на Петровском вдоволь, восполнит пробел

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 13 июля 2017, 10:25

      Молодой, чё-нибудь успеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 13 июля 2017, 10:23

      За пять лет 18 матчей ? Что там делать ! Все еще впереди ! Удачи !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2017, 09:32

      вот это балласт скинули пять лет тянул и ни как не вынырнул

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +63

      Forge 13 июля 2017, 09:20

      Давай в Тулу к нам ,нам нападающий нужен

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 13 июля 2017, 08:47

      В любом случае, спасибо и удачи.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 13 июля 2017, 07:39

      Джорджевич себя в Зените не показал..значит не судьба ..не его команда..чего лавку протирать ..молодец

      2
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июля 2017, 02:32

      И правильно сделал, нечего в таком возрасте протирать лавку...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 13 июля 2017, 01:56

      Усилит любой другой клуб РФПЛ однозначно

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2934

      +50/-50 13 июля 2017, 00:37

      Зачем "банку" греть, если есть возможность играть. А играть он найдёт.

      1
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