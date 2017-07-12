Манчини: «Шатов способен стать игроком топ-уровня»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал имена российских игроков из нынешнего состава команды, которые наиболее приятное впечатление произвели на него. Итальянец особо отметил полузащитника Олега Шатова, который, по мнению специалиста, может стать футболистом европейского уровня.

«Юрий Жирков технически очень хорошо оснащен, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев еще молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду», – заявил Манчини.

Шатов в минувшем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.