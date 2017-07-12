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    Манчини: «Шатов способен стать игроком топ-уровня»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал имена российских игроков из нынешнего состава команды, которые наиболее приятное впечатление произвели на него. Итальянец особо отметил полузащитника Олега Шатова, который, по мнению специалиста, может стать футболистом европейского уровня.

    «Юрий Жирков технически очень хорошо оснащен, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев еще молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду», – заявил Манчини.

    Шатов в минувшем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

    Источник: Чемпионат.ком

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    12.07.2017 09:53
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    Комментарии18
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      Рейтинг: +1564

      Decorhome 12 июля 2017, 19:48

      Что это не замечал Луческу

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3541

      momwig_ 12 июля 2017, 13:56

      ...если до пенсии успеет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 12 июля 2017, 12:44

      Тренеру осталось скомпилировать особо отмеченных российских игроков, гармонично добавить вновь приобретённых, вдохнуть в них боевой задор, мотивировать и не забыть показать кнут.... И можно на поле....

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 > insider_retro 12 июля 2017, 12:51

      Короче остались одни "пустяки".

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4408

      hevbn 28 12 июля 2017, 12:29

      Шатов безусловно один из лучших игроков своего поколения , а то и самый лучший в России. Я вообще в прошлом сезоне мало смотрел Зенит и все время удивлялся почему Олег так мало играет,. потому что когда он выходил это была уже другая команда. Таких игроков в Зените в прошлом сезоне было 2 он и Данни , так что не удивительно , что Дон Роберто отмечает Шатова.P.S. Понятно почему Манчини не упомянул о Кокорине с ним тоже можно сказать Зенит был совсем другой командой .

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17724

      paracetamol 12 июля 2017, 12:05

      Я всегда говорил, что Олег - второй Шава. Странно, что Черчес этго не видит. Туповат, однако, тренер сбродной.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +476

      Igor Belousov 12 июля 2017, 11:25

      давай обратно в урал

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 11:15

      Хорошо, если попрёт. Я Спартач, не жалко.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 12 июля 2017, 11:01

      О.Шатов и так игрок топ-уровня! ОН наш, РОССИЙСКИЙ.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1686

      _Kesh_Suntar_ 12 июля 2017, 10:55

      Ну главное без травм, а то его подкосило! А вы Луческу, румын тупые!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1422

      Спартач_навсегда 12 июля 2017, 10:48

      ребят поставьте еще 3+ плз чтоб +300 было

      0
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