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Манчини: «Шатов способен стать игроком топ-уровня»

12 июля 2017, 09:53
19

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини назвал имена российских игроков из нынешнего состава команды, которые наиболее приятное впечатление произвели на него. Итальянец особо отметил полузащитника Олега Шатова, который, по мнению специалиста, может стать футболистом европейского уровня.

«Юрий Жирков технически очень хорошо оснащен, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев еще молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду», – заявил Манчини.

Шатов в минувшем сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Шатов Олег Манчини Роберто
Комментарии (19)
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ivanthebest
1499842765
Шатиньо на самом деле из зины больше всего импонируют из русских игроков... Сердобольный и упоротый румын только от чего-то его гнобил...
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Буефар
1499842874
Олежек технарь, каких мало. По уму использовать на поле и успех гарантирован.
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acer2003
1499843562
У Шатова с Луческу не срослось, должен продолжить играть при Манчини ещё лучше
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Спартач_навсегда
1499843854
ага конечно в Месси вырастит
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Спартач_навсегда
1499845683
ребят поставьте еще 3+ плз чтоб +300 было
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_Kesh_Suntar_
1499846147
Ну главное без травм, а то его подкосило! А вы Луческу, румын тупые!
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vladimir-7
1499846477
О.Шатов и так игрок топ-уровня! ОН наш, РОССИЙСКИЙ.
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Igor Belousov
1499847941
давай обратно в урал
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paracetamol
1499850336
Я всегда говорил, что Олег - второй Шава. Странно, что Черчес этго не видит. Туповат, однако, тренер сбродной.
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hevbn 28
1499851798
Шатов безусловно один из лучших игроков своего поколения , а то и самый лучший в России. Я вообще в прошлом сезоне мало смотрел Зенит и все время удивлялся почему Олег так мало играет,. потому что когда он выходил это была уже другая команда. Таких игроков в Зените в прошлом сезоне было 2 он и Данни , так что не удивительно , что Дон Роберто отмечает Шатова.P.S. Понятно почему Манчини не упомянул о Кокорине с ним тоже можно сказать Зенит был совсем другой командой .
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