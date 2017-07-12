Манчини рассказал, какие игроки в «Зените» произвели на него наибольшее впечатление

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о самых техничных российских футболистах в петербургском клубе. По словам Манчини, на него произвели впечатление Игорь Смольников и Олег Шатов.

– Кто из российских игроков больше всех удивил вас в плане техники?

– Многие. Юрий Жирков технически очень хорошо оснащен, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев еще молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду.