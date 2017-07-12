Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Манчини рассказал, какие игроки в «Зените» произвели на него наибольшее впечатление

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о самых техничных российских футболистах в петербургском клубе. По словам Манчини, на него произвели впечатление Игорь Смольников и Олег Шатов.

    – Кто из российских игроков больше всех удивил вас в плане техники?

    – Многие. Юрий Жирков технически очень хорошо оснащен, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев еще молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду.

    Источник: Чемпионат.ком

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.07.2017 01:53
    Рекомендуем
    Комментарии11
    ...
    • ...
      Рейтинг: +113

      Андрей Питерский 12 июля 2017, 10:53

      цыплят по осени будем считать - недолго осталось... на тренировках они все Месси

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 12 июля 2017, 09:35

      а что он еще мог сказать только это и мы сами знали кто есть кто правда про Смолу неожиданность какой он технарь если не идет в обводку и не может за матч сделать хоть один точный прострел с фланга,а бегать по флангу не велика заслуга

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик 12 июля 2017, 08:28

      а как же кокошка и дзюбиньо? звезды ведь?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      ijgjr > кошмарик 12 июля 2017, 09:25

      читать надо полностью его ответы -они не в зоне обсуждения они очень большие професионалы и дожны забить на двоих 35 голов

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2316

      кошмарик > ijgjr 14 июля 2017, 11:16

      и чо?? забьют??? руку на отсечение даешь?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +891

      bolela_16 12 июля 2017, 07:34

      обнадеживает...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1570

      Ще Гевара 12 июля 2017, 06:09

      Интересно, а от кого он в шоке?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 05:07

      А Бздюба, а Кокоша?!!! Не разглядел?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 > Дядя Серёжа 12 июля 2017, 08:12

      2 звезды вне конкуренции

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 > Дядя Серёжа 12 июля 2017, 08:26

      Они в не критики, СыРожа.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +793

      Dimonadze 12 июля 2017, 02:31

      Это да

      5
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11