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  • Манчини рассказал, какие игроки в «Зените» произвели на него наибольшее впечатление

Манчини рассказал, какие игроки в «Зените» произвели на него наибольшее впечатление

12 июля 2017, 01:53
11

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини рассказал о самых техничных российских футболистах в петербургском клубе. По словам Манчини, на него произвели впечатление Игорь Смольников и Олег Шатов.

– Кто из российских игроков больше всех удивил вас в плане техники?

– Многие. Юрий Жирков технически очень хорошо оснащен, но я и раньше его знал. Большое впечатление произвели Игорь Смольников и Олег Шатов. Далер Кузяев еще молод, но он способен стать очень хорошим полузащитником. Просто Кузяев никогда не играл в командах такого уровня. Шатов способен стать потрясающим игроком, топ-уровня, если только сам захочет. То, что он показывает, вселяет веру и надежду.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Зенит Смольников Игорь Шатов Олег Кузяев Далер Манчини Роберто
Комментарии (11)
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Dimonadze
1499815908
Это да
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Дядя Серёжа
1499825221
А Бздюба, а Кокоша?!!! Не разглядел?
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Ще Гевара
1499828975
Интересно, а от кого он в шоке?
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bolela_16
1499834074
обнадеживает...
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кошмарик
1499837282
а как же кокошка и дзюбиньо? звезды ведь?
Ответить
Garrincha58
1499841307
а что он еще мог сказать только это и мы сами знали кто есть кто правда про Смолу неожиданность какой он технарь если не идет в обводку и не может за матч сделать хоть один точный прострел с фланга,а бегать по флангу не велика заслуга
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Андрей Питерский
1499845991
цыплят по осени будем считать - недолго осталось... на тренировках они все Месси
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