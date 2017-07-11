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Тарханов: «30 миллионов – нормальная сумма для Смолова»

11 июля 2017, 22:00
4

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вариантах продолжения карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего россиянина заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

– Я не слышал от Феди, что он хочет уйти из «Краснодара». У него есть желание играть в Лиге чемпионов, он мечтает выступать в Европе, но у него есть контракт и Смолов сам говорит, что его надо выполнять. Если его отпустят, тогда он может принимать какие-то решения. Есть контракт и там все прописано, его пожелания и прочее. Нужно смотреть, нужен Смолов команде или нет. Думаю, «Краснодару» он очень нужен.

– У него в контракте прописана сумма отступных – 30 миллионов евро. Это адекватная цена за лучшего бомбардира чемпионата?

– Если мы в мире видим футболистов за сто с лишним миллионов, то, думаю, тридцать – это нормальная сумма для Смолова.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Краснодар Урал Смолов Федор Тарханов Александр
Комментарии (4)
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filosof sparty
1499805157
О Господи... Ну с кем он его сравнивает!???? А я то считал Тарханова адекватным человеком...
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mialkov
1499809021
Да уж, удивил Тарханов...
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DeutschlandUberAlles
1499811873
Переборщил с ценой. Это как в Европе товары класса люкс продают. Ставят за одеколон марочный 70-90€. Если стоит и не разбирают - фигак - 25€ ставят! И клиенты берут по скидке за 25€ 1 или 3 за 25€ Выходит 3 по цене 1. Это расчёт на то что бы сверхприбыль получить, а если сверхприбыль не получается, то в любом случае продают по цене по которой небольшую прибыль получают.
Но Смолов не товар класса люкс. Ему максимальная цена 10 млн.
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Дядя Серёжа
1499826078
Поставьте рядом Мерседес и Калину.Во столько раз и цена...
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