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    Тарханов: «30 миллионов – нормальная сумма для Смолова»

    Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вариантах продолжения карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

    Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего россиянина заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

    – Я не слышал от Феди, что он хочет уйти из «Краснодара». У него есть желание играть в Лиге чемпионов, он мечтает выступать в Европе, но у него есть контракт и Смолов сам говорит, что его надо выполнять. Если его отпустят, тогда он может принимать какие-то решения. Есть контракт и там все прописано, его пожелания и прочее. Нужно смотреть, нужен Смолов команде или нет. Думаю, «Краснодару» он очень нужен.

    – У него в контракте прописана сумма отступных – 30 миллионов евро. Это адекватная цена за лучшего бомбардира чемпионата?

    – Если мы в мире видим футболистов за сто с лишним миллионов, то, думаю, тридцать – это нормальная сумма для Смолова.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    11.07.2017 22:00
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 12 июля 2017, 05:21

      Поставьте рядом Мерседес и Калину.Во столько раз и цена...

      2
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 12 июля 2017, 01:24

      Переборщил с ценой. Это как в Европе товары класса люкс продают. Ставят за одеколон марочный 70-90€. Если стоит и не разбирают - фигак - 25€ ставят! И клиенты берут по скидке за 25€ 1 или 3 за 25€ Выходит 3 по цене 1.
      Это расчёт на то что бы сверхприбыль получить, а если сверхприбыль не получается, то в любом случае продают по цене по которой небольшую прибыль получают.

      Но Смолов не товар класса люкс. Ему максимальная цена 10 млн.

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      Рейтинг: +5904

      mialkov 12 июля 2017, 00:37

      Да уж, удивил Тарханов...

      2
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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 11 июля 2017, 23:32

      О Господи... Ну с кем он его сравнивает!???? А я то считал Тарханова адекватным человеком...

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