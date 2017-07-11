Тарханов: «30 миллионов – нормальная сумма для Смолова»

Главный тренер «Урала» Александр Тарханов поделился мнением о вариантах продолжения карьеры нападающего «Краснодара» Федора Смолова.

Ранее сообщалось, что в услугах 27-летнего россиянина заинтересованы «Спартак» и «Зенит».

– Я не слышал от Феди, что он хочет уйти из «Краснодара». У него есть желание играть в Лиге чемпионов, он мечтает выступать в Европе, но у него есть контракт и Смолов сам говорит, что его надо выполнять. Если его отпустят, тогда он может принимать какие-то решения. Есть контракт и там все прописано, его пожелания и прочее. Нужно смотреть, нужен Смолов команде или нет. Думаю, «Краснодару» он очень нужен.

– У него в контракте прописана сумма отступных – 30 миллионов евро. Это адекватная цена за лучшего бомбардира чемпионата?

– Если мы в мире видим футболистов за сто с лишним миллионов, то, думаю, тридцать – это нормальная сумма для Смолова.