Иньеста: «Сезон начинается с чистого листа. Будем стремиться к новым высотам и усердно работать»

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста высказал мнение о грядущем сезоне.

«Нас всегда мотивировало волнение. Волнение перед тем, как вернуться к работе, повеселиться. Так происходит в каждом сезоне. Мы начинаем все с чистого листа. Будем стремиться к новым высотам, усердно работать. Нас ждет новый этап с новым тренером, но наша философия осталась прежней.

Мы должны делать все правильно. Нет сомнений в том, что когда вы делаете что-то правильно, вы скорее всего добьетесь успеха. Я думаю, Вальверде способен это сделать. Мы будем стремиться к чемпионству, как и каждый год до этого.

Мы будем бороться во всех турнирах. Для «Барселоны» нет второстепенных титулов. Просто некоторые из них считаются самыми важными, которые нам удалось завоевать уже много раз. Но, как я уже сказал, сезон начинается с чистого листа и как обычно мы будем стараться изо всех сил», – сказал Иньеста.

Напомним, по итогам прошлого сезона сине-гранатовые выиграли Суперкубок и Кубок Испании. В Примере каталонцы уступили первую строчку «Реалу», а в Лиге чемпионов вылетели на стадии 1/8 финала.