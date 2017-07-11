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  • «Боруссия» и «Марсель» включились в гонку за форвардом «Селтика» Дембеле

«Боруссия» и «Марсель» включились в гонку за форвардом «Селтика» Дембеле

11 июля 2017, 07:15
2

Дортмундская «Боруссия» и «Марсель» готовы побороться за нападающего «Селтика» Муссу Дембеле. Известно, что руководство шотландского клуба рассчитывает выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 40 миллионов евро.

Действующий контракт 20-летнего француза с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2020 года. Ранее свою заинтересованность в его услугах обозначил «Милан».

В прошедшем сезоне Дембеле провел 29 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил 17 голов (четыре из них с пенальти). Он стал третьим в гонке лучших бомбардиров чемпионата.

Источник: TMW
Шотландия. Плей-офф Боруссия Д Марсель Селтик Дембеле Мусса
Комментарии (2)
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RedWhiteFans2
1499751905
Хороший француз. Нужно расти в более солидном клубе.
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David_Fio
1499754771
Боруссия купит его за 40 лямов и подменит при продаже Усмана Дембеле в другой клуб, продав за 80))) А усман останется!
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