«Боруссия» и «Марсель» включились в гонку за форвардом «Селтика» Дембеле

Дортмундская «Боруссия» и «Марсель» готовы побороться за нападающего «Селтика» Муссу Дембеле. Известно, что руководство шотландского клуба рассчитывает выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 40 миллионов евро.

Действующий контракт 20-летнего француза с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2020 года. Ранее свою заинтересованность в его услугах обозначил «Милан».

В прошедшем сезоне Дембеле провел 29 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил 17 голов (четыре из них с пенальти). Он стал третьим в гонке лучших бомбардиров чемпионата.