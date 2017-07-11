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    «Боруссия» и «Марсель» включились в гонку за форвардом «Селтика» Дембеле

    Дортмундская «Боруссия» и «Марсель» готовы побороться за нападающего «Селтика» Муссу Дембеле. Известно, что руководство шотландского клуба рассчитывает выручить от продажи одного из своих лидеров не менее 40 миллионов евро.

    Действующий контракт 20-летнего француза с «Селтиком» рассчитан до 31 мая 2020 года. Ранее свою заинтересованность в его услугах обозначил «Милан».

    В прошедшем сезоне Дембеле провел 29 матчей в чемпионате Шотландии, в которых забил 17 голов (четыре из них с пенальти). Он стал третьим в гонке лучших бомбардиров чемпионата.

    Источник: TMW

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    11.07.2017 07:15
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 11 июля 2017, 09:32

      Боруссия купит его за 40 лямов и подменит при продаже Усмана Дембеле в другой клуб, продав за 80)))

      А усман останется!

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 11 июля 2017, 08:45

      Хороший француз. Нужно расти в более солидном клубе.

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