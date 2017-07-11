«Атлетико» ведет переговоры с «Монако» о покупке Фабиньо

Защитник «Монако» Фабиньо может перейти в «Атлетико». Об этом сообщило издание AS. Согласно источнику, сумма сделки может составить 45 миллионов евро.

Во второй части сезона-2016/17 сообщалось об интересе к 23-летнему бразильцу со стороны «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В июне футболист сказал, что рассмотрит вариант перехода в «Манчестер Юнайтед». Источник утверждает, что то недавнего времени главным претендентом на игрока сборной Бразилии был «ПСЖ».

В минувшем сезоне Фабиньо забил 12 голов и отдал шесть результативных передач в 55 матчах всех соревнований. Мадридский клуб рассматривает Фабиньо в качестве замены Тиагу.