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    Дриусси: «Мы с Паредесом выросли в одном районе, так что с удовольствием поиграем вместе»

    Новоиспеченный футболист санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем знакомстве с новым партнером Леандро Паредесом, переехавшим в Россию из итальянской «Ромы». По словам форварда, они давно знают друг друга.

    «С Паредесом мы росли в одном районе, наше знакомство длится с самого детства. Очень приятно и интересно будет поиграть с ним в одной команде», – приводит слова Дриусси MDZ.

    Суммарно российский клуб потратил на аргентинских друзей без малого 50 миллионов евро (почти 3,5 миллиарда рублей).

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 23:24
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +305

      Алекс 914 10 июля 2017, 11:29

      Паредес. Главное нашим комментаторам в запале не оговориться при произношении фамилии. Репетировать будут, думаю.

      0
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      Рейтинг: -186

      Protosser 10 июля 2017, 11:11

      Да, чего это вдруг сумма трансфера переведена в рубли?) Подчеркнуть размер этой суммы? Ну обычные деньги за 2 футболистов, особенно за тех, которым придется играть в российском "чемпионате по футболу"

      -1
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      Рейтинг: +1757

      Lenin26 10 июля 2017, 00:43

      Сраный бамбардир,начинает деньги чужие считать и даже не поленился перевести в рубли,с каждой статьёй мне всё меньше хочиться на него заходить,уж лучше на соккере

      3
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 23:34

      Акт возобновления мужской дружбы за 50 лимонов... Как это мило... Зато на поле без переводчика разберутся.... А без шуток - интересно, какую игру выдадут эти корефаны в сезоне?... Хотелось, что бы оставили значимый след своими выступлениями! Успехов!...

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