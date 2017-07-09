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  • Дриусси: «Мы с Паредесом выросли в одном районе, так что с удовольствием поиграем вместе»

Дриусси: «Мы с Паредесом выросли в одном районе, так что с удовольствием поиграем вместе»

9 июля 2017, 23:24
4

Новоиспеченный футболист санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем знакомстве с новым партнером Леандро Паредесом, переехавшим в Россию из итальянской «Ромы». По словам форварда, они давно знают друг друга.

«С Паредесом мы росли в одном районе, наше знакомство длится с самого детства. Очень приятно и интересно будет поиграть с ним в одной команде», – приводит слова Дриусси MDZ.

Суммарно российский клуб потратил на аргентинских друзей без малого 50 миллионов евро (почти 3,5 миллиарда рублей).

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Дриусси Себастьян
Комментарии (4)
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insider_retro
1499632455
Акт возобновления мужской дружбы за 50 лимонов... Как это мило... Зато на поле без переводчика разберутся.... А без шуток - интересно, какую игру выдадут эти корефаны в сезоне?... Хотелось, что бы оставили значимый след своими выступлениями! Успехов!...
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Lenin26
1499636588
Сраный бамбардир,начинает деньги чужие считать и даже не поленился перевести в рубли,с каждой статьёй мне всё меньше хочиться на него заходить,уж лучше на соккере
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Protosser
1499674286
Да, чего это вдруг сумма трансфера переведена в рубли?) Подчеркнуть размер этой суммы? Ну обычные деньги за 2 футболистов, особенно за тех, которым придется играть в российском "чемпионате по футболу"
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Алекс 914
1499675368
Паредес. Главное нашим комментаторам в запале не оговориться при произношении фамилии. Репетировать будут, думаю.
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