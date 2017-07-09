Дриусси: «Мы с Паредесом выросли в одном районе, так что с удовольствием поиграем вместе»

Новоиспеченный футболист санкт-петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси рассказал о своем знакомстве с новым партнером Леандро Паредесом, переехавшим в Россию из итальянской «Ромы». По словам форварда, они давно знают друг друга.

«С Паредесом мы росли в одном районе, наше знакомство длится с самого детства. Очень приятно и интересно будет поиграть с ним в одной команде», – приводит слова Дриусси MDZ.

Суммарно российский клуб потратил на аргентинских друзей без малого 50 миллионов евро (почти 3,5 миллиарда рублей).