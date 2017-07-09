Анчелотти предрекает самый конкурентный сезон Лиги чемпионов в истории

Главный тренер немецкой «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от грядущего сезона Лиги чемпионов. По мнению итальянца, в турнире будет присутствовать невиданный уровень соперничества.

«Разумеется, я не устал выигрывать в Лиге чемпионов. Хочется это сделать в четвертый раз. Однако в этом сезоне соревнование будет крайне сложным. В игру возвращаются клубы, желающие вернуться себе грозное имя. Это прежде всего касается английских грандов. Да и те же «Барселону» с «Ювентусом» не стоит сбрасывать со счетов. Можно насчитать порядка семи команд, которые рассчитывают как минимум на полуфинал. Мне кажется, такой конкуренции в ЛЧ не было еще не было», – полагает итальянец, чьи слова приводит «Corriere dello Sport».

Его «Бавария» последний раз выигрывала главный европейский трофей в 2013 году.