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  • Анчелотти предрекает самый конкурентный сезон Лиги чемпионов в истории

Анчелотти предрекает самый конкурентный сезон Лиги чемпионов в истории

9 июля 2017, 20:54
5

Главный тренер немецкой «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от грядущего сезона Лиги чемпионов. По мнению итальянца, в турнире будет присутствовать невиданный уровень соперничества.

«Разумеется, я не устал выигрывать в Лиге чемпионов. Хочется это сделать в четвертый раз. Однако в этом сезоне соревнование будет крайне сложным. В игру возвращаются клубы, желающие вернуться себе грозное имя. Это прежде всего касается английских грандов. Да и те же «Барселону» с «Ювентусом» не стоит сбрасывать со счетов. Можно насчитать порядка семи команд, которые рассчитывают как минимум на полуфинал. Мне кажется, такой конкуренции в ЛЧ не было еще не было», – полагает итальянец, чьи слова приводит «Corriere dello Sport».

Его «Бавария» последний раз выигрывала главный европейский трофей в 2013 году.

Источник: Бомбардир.ру
Лига чемпионов Германия. Бундеслига Бавария Анчелотти Карло
Комментарии (5)
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Schicko
1499624548
Согласен. Реал, Барса, Бавария - 100% априори, Ювентус - очень силен, Челси (если решит вопрос с напом), МЮ (если перестроят игру в защите), МС и ПСЖ (если перестанут ссаться), АМ (если будут играть так же). УЖЕ 9. Плюс хер знает как будут играть Боруссия Д., Монако, Тотенхэм. Сто пудова будут и черные лошадки...
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Дядя Серёжа
1499653842
Это из-за Спартака. Авось и кони пробьются.
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subbotaspartak
1499693303
Паника наверняка Из за Спартака.
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xLINDAx
1500023715
Вполне возможно, рубилово ещё то будет..
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