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    Анчелотти предрекает самый конкурентный сезон Лиги чемпионов в истории

    Главный тренер немецкой «Баварии» Карло Анчелотти поделился своими ожиданиями от грядущего сезона Лиги чемпионов. По мнению итальянца, в турнире будет присутствовать невиданный уровень соперничества.

    «Разумеется, я не устал выигрывать в Лиге чемпионов. Хочется это сделать в четвертый раз. Однако в этом сезоне соревнование будет крайне сложным. В игру возвращаются клубы, желающие вернуться себе грозное имя. Это прежде всего касается английских грандов. Да и те же «Барселону» с «Ювентусом» не стоит сбрасывать со счетов. Можно насчитать порядка семи команд, которые рассчитывают как минимум на полуфинал. Мне кажется, такой конкуренции в ЛЧ не было еще не было», – полагает итальянец, чьи слова приводит «Corriere dello Sport».

    Его «Бавария» последний раз выигрывала главный европейский трофей в 2013 году.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 20:54
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 14 июля 2017, 12:15

      Вполне возможно, рубилово ещё то будет..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 10 июля 2017, 16:28

      Паника наверняка
      Из за Спартака.

      0
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:30

      Это из-за Спартака. Авось и кони пробьются.

      1
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      Рейтинг: +110

      Schicko 9 июля 2017, 21:22

      Согласен. Реал, Барса, Бавария - 100% априори, Ювентус - очень силен, Челси (если решит вопрос с напом), МЮ (если перестроят игру в защите), МС и ПСЖ (если перестанут ссаться), АМ (если будут играть так же). УЖЕ 9. Плюс хер знает как будут играть Боруссия Д., Монако, Тотенхэм. Сто пудова будут и черные лошадки...

      2
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      ...
      Рейтинг: +66

      Viruss28 > Schicko 9 июля 2017, 22:23

      А Спартак)

      0
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