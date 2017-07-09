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    Денис Давыдов: «Каррера – запредельный мотиватор, в нем много особенного»

    Нападающий московского «Спартака» Денис Давыдов дал характеристику главному тренеру команды Массимо Каррере, который в минувшем сезоне привел красно-белый клуб к победе в чемпионате России. По словам футболиста, наиболее сильная черта в итальянском наставнике – умение мотивировать игроков.

    Кроме того, Давыдов прокомментировал саму победу москвичей в РФПЛ, видя в ней результат коллективных усилий партнеров и болельщиков.

    «Что касается чемпионства, то практически в каждой игре я видел то, чего не видел никогда в предыдущих сезонах. У нас замечательная команда, ребята настоящие бойцы. Все игроки показывали класс, бились за болельщиков. Со скамейки иногда переживал даже больше, чем когда сам выходил на поле. Никогда такого не было, чтобы за каждый момент все запасные так переживали. И радовались, и разочаровывались тоже все вместе.

    Какая черта Карреры помогла ему привести «Спартак» к чемпионству? В нем очень много особенного, но это трудно передать словами. Когда он тебя хвалит, хочется ещe больше работать, и то же самое происходит после критики. Мотивация запредельная», – рассказал Давыдов.

    В победном сезоне форвард выходил на поле всего лишь четыре раза, не отметившись результативными действиями.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.07.2017 17:17
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:38

      Пора бы уже, пора...

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 9 июля 2017, 18:35

      Если Каррера в этом непростом сезоне в тебе, балбесе малолетнем, игрока не увидит - ждет тебя пин под зад. Спартак это универ, а не общага ПТУ.

      6
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    • ...
      Рейтинг: +7038

      Диктор 9 июля 2017, 18:07

      Может и из тебя толк выйдет-если будешь под его руководством работать.

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 июля 2017, 18:04

      Глушак, объясни пацану, что когда морские волки разговаривают, юнге лучше в гальюне помолчать.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 9 июля 2017, 17:52

      Ты бы лучше помолчал, юноша звездный.

      2
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