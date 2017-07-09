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    Канчельскис: «В России нет ни системы, ни идеи, ни традиции. Мы все это профукали. Футбол умирает»

    Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о проблемах российского футбола.

    Отметим, что на домашнем Кубке конфедераций-2017 сборная России не смогла преодолеть групповой этап турнира.

    – Сейчас не поздно заниматься сменой?

    – Не поздно. Этим еще вчера нужно было заняться. Если не сделали вчера, то мы и сегодня не сделаем. Хотите чтобы болельщики опять были расстроены, ждали до последней игры? Надо какие-то перемены производить, начинать с глобального. Менять все полностью, всю систему. Мы заложники ситуации, которая сейчас произошла. У нас нет ни системы, ни идеи, ни традиции. Мы все это профукали. Футбол умирает.

    Источник: «Советский спорт»

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    09.07.2017 15:46
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:47

      Насколько я помню он в Шахтёре начинал? А як тамо в Украине?

      1
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      Рейтинг: +164

      kimi2005 9 июля 2017, 21:21

      Как и все

      0
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 9 июля 2017, 19:37

      Футбол не самое главное в жизни. А у Канчельскиса депрессуха. Надо под капельницу.

      1
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      Рейтинг: +11475

      alex1951 9 июля 2017, 18:42

      чего шумим?
      хочу обратить ваше внимание ,на недавнее прошлое,
      итак :
      мы все наблюдали ,как перед началом встречи исполнялись гимны и как все, за исключением сб.России , дружно подпевали...вот с чего начинается игра ,Родина и тд...
      Если уж рот трудно открыть ,что уж про ноги говорить((((

      1
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 9 июля 2017, 18:24

      Перед нами - Германия, способная нас обыграть пятью составами. Про других промолчу. А мы решаем два вечных русских спора. Ну все, уже, поздно.

      4
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 18:19

      "...какие-то перемены производить, начинать с глобального..." - это он о чём??... Какие перемены?.. Что такое глобальное - мяч сделать квадратным, шесть ворот поставить????.... Лишь бы мнение тиснуть для поддержания штанов....

      0
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      Рейтинг: +64

      bayern06 9 июля 2017, 18:00

      все четко, просто многие боятся это сказать

      1
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 9 июля 2017, 17:41

      А она у нас была... система эта? В нашем футболе система была только у Лобановского, да то только для одного отдельно взятого клуба. Господа, мы как были любителями в футболе - так ими и останемся... Ну не наше это, ни когда мы не сделаем свой Мерседесс...

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > BarStep 9 июля 2017, 17:43

      Вы неправы, система была, не лучшая в мире, но рабочая.

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      Рейтинг: +1557

      Mahone 9 июля 2017, 17:38

      Прав полностью,катимся вниз,посмотрите как играет сборная и как клубы?где задают тон легионеры,наши просто зажрались,играют через не могу

      0
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      Рейтинг: +1212

      fanchik 9 июля 2017, 17:37

      Футбол конечно не умрёт у нас в России, а вот с остальным частично можно согласиться.Самое главное мы "профукиваем" авторитет,престиж своей национальной Сборной России ,с тем качеством футбола который демонстрируют игроки сборной.А"копать" для перемен, нужно глубоко,начиная с детско-юношеского футбола,там зарыты "корни" которые должны "плодоносить"для клубного взрослого футбола и для сборной.Значит что-то не так идёт в подготовке юных футболистов(не хватает качественных тренеров наверное)А о чиновниках футбола лучше ни чего не говорить, там никому не понятное" мутное развитие"российского футбола проходит

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