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  • Канчельскис: «В России нет ни системы, ни идеи, ни традиции. Мы все это профукали. Футбол умирает»

Канчельскис: «В России нет ни системы, ни идеи, ни традиции. Мы все это профукали. Футбол умирает»

9 июля 2017, 15:46
29

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о проблемах российского футбола.

Отметим, что на домашнем Кубке конфедераций-2017 сборная России не смогла преодолеть групповой этап турнира.

– Сейчас не поздно заниматься сменой?

– Не поздно. Этим еще вчера нужно было заняться. Если не сделали вчера, то мы и сегодня не сделаем. Хотите чтобы болельщики опять были расстроены, ждали до последней игры? Надо какие-то перемены производить, начинать с глобального. Менять все полностью, всю систему. Мы заложники ситуации, которая сейчас произошла. У нас нет ни системы, ни идеи, ни традиции. Мы все это профукали. Футбол умирает.

Источник: «Советский спорт»
Россия Канчельскис Андрей
Комментарии (29)
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insider_retro
1499604897
Да ладно!... Всё у нас есть... Система неповоротливая, но есть... Есть и идеи и традиции... И даже мячи, а в некоторых городах футбольные стадионы... И даже нытиков у нас полно...
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ARSteven89
1499605676
Да хватит уже опубликовывать этого Кончаловского, специалист?!!! Всё у нас нормально с футболом, на каком уровне он существует, значит сами виноваты, что сейчас разглагольствовать и сетовать на упущенное время. Нужно идти вперёд, вперёд к развитию и шаги к этому делаются, а домашний ЧМ послужит замечательным вектором для этого развития. Я всё равно продолжу смотреть, играть и болеть за свой любимый спорт!!!
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dok66
1499606050
Андрей , это все уже давно понимают и поняли ... кроме чиновников от спорта . ! А там в глазах ... только счетчик для банкнот ! Предложи что-то конструктивное , а говорить мы все можем .
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Одинокий волк Маквейд
1499609821
Повернуть систему уже поздно. Паника Канчельскиса, типа гипс снимают, все погибло - полный тупик. Нужно искать и использовать маленькие шансы, вообще мелкие - не хаять сборную, половина больных вернется. ВООБЩЕ ВЫ ПОНИМАЕТЕ, ЧТО ИГРОКИ ВСЕ ЭТО ГОВНО ЧИТАЮТ. Давайте, как русские, скажем - верим вам, последний раз.
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Сибирь за Спартак
1499610067
Программа подготовки сборной утверждена. Можно кричать: говно, говно. Я лично буду кричать: халва, халва.
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Svoysvoemubrat
1499610410
Песня ни о чем.
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BarStep
1499611261
А она у нас была... система эта? В нашем футболе система была только у Лобановского, да то только для одного отдельно взятого клуба. Господа, мы как были любителями в футболе - так ими и останемся... Ну не наше это, ни когда мы не сделаем свой Мерседесс...
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Одинокий волк Маквейд
1499613858
Перед нами - Германия, способная нас обыграть пятью составами. Про других промолчу. А мы решаем два вечных русских спора. Ну все, уже, поздно.
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Бриг
1499618266
Футбол не самое главное в жизни. А у Канчельскиса депрессуха. Надо под капельницу.
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Дядя Серёжа
1499654834
Насколько я помню он в Шахтёре начинал? А як тамо в Украине?
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