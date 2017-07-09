Канчельскис: «В России нет ни системы, ни идеи, ни традиции. Мы все это профукали. Футбол умирает»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился мнением о проблемах российского футбола.

Отметим, что на домашнем Кубке конфедераций-2017 сборная России не смогла преодолеть групповой этап турнира.

– Сейчас не поздно заниматься сменой?

– Не поздно. Этим еще вчера нужно было заняться. Если не сделали вчера, то мы и сегодня не сделаем. Хотите чтобы болельщики опять были расстроены, ждали до последней игры? Надо какие-то перемены производить, начинать с глобального. Менять все полностью, всю систему. Мы заложники ситуации, которая сейчас произошла. У нас нет ни системы, ни идеи, ни традиции. Мы все это профукали. Футбол умирает.