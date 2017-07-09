Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «Макдональдс» перед ЧМ-2018 может разорвать спонсорское соглашение с ФИФА

    Компания «Макдональдс» может расторгнуть спонсорский контракт с ФИФА перед стартом чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Причинами этого называются допинговые и коррупционные скандалы, в которые попадает организация.

    За досрочное расторжение соглашения «Макдональдсу» придется заплатить 100 миллионов долларов. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

    Отметим, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания является спонсором ФИФА с 1994 года и выплачивает от 10 до 25 миллионов в год.

    Источник: Daily Mail

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    09.07.2017 14:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 10 июля 2017, 05:49

      Свободная касса! Свободная ФИФА!...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis 9 июля 2017, 17:40

      нашлась ангельская компания плять..((за бабло удавится..какой разрыв на хрен..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 16:30

      Да ладно ! Кто придумывает такую фигню !? Макдольдсу до коррупционных скандалов в ФИФА - глубоко на ср.. , пардон , начхать !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 15:02

      Добропорядочный Макдональд по отчески пристыдил ФИФА "...допинговые и коррупционные скандалы..." Трогательно.....

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11