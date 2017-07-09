«Макдональдс» перед ЧМ-2018 может разорвать спонсорское соглашение с ФИФА

Компания «Макдональдс» может расторгнуть спонсорский контракт с ФИФА перед стартом чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Причинами этого называются допинговые и коррупционные скандалы, в которые попадает организация.

За досрочное расторжение соглашения «Макдональдсу» придется заплатить 100 миллионов долларов. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

Отметим, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания является спонсором ФИФА с 1994 года и выплачивает от 10 до 25 миллионов в год.