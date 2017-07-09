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  • «Макдональдс» перед ЧМ-2018 может разорвать спонсорское соглашение с ФИФА

«Макдональдс» перед ЧМ-2018 может разорвать спонсорское соглашение с ФИФА

9 июля 2017, 14:32
4

Компания «Макдональдс» может расторгнуть спонсорский контракт с ФИФА перед стартом чемпионата мира-2018, который пройдет в России. Причинами этого называются допинговые и коррупционные скандалы, в которые попадает организация.

За досрочное расторжение соглашения «Макдональдсу» придется заплатить 100 миллионов долларов. Действующий контракт между сторонами рассчитан до 2022 года.

Отметим, что крупнейшая в мире сеть ресторанов быстрого питания является спонсором ФИФА с 1994 года и выплачивает от 10 до 25 миллионов в год.

Источник: Daily Mail
Весь мир
Комментарии (4)
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insider_retro
1499601760
Добропорядочный Макдональд по отчески пристыдил ФИФА "...допинговые и коррупционные скандалы..." Трогательно.....
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dok66
1499607034
Да ладно ! Кто придумывает такую фигню !? Макдольдсу до коррупционных скандалов в ФИФА - глубоко на ср.. , пардон , начхать !
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Chernyi Lis
1499611205
нашлась ангельская компания плять..((за бабло удавится..какой разрыв на хрен..
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Дядя Серёжа
1499654943
Свободная касса! Свободная ФИФА!...
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