Жириновский предложил футболистам драться «стенка на стенку» вместо дополнительного времени

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в интервью с Дмитрием Губерниевым предложил новое футбольное правило.

– Владимир Вольфович, вы предлагаете новую инициативу в футболе: стенка на стенку вместо дополнительного времени. Как это будет выглядеть?

– Во-первых, подраться можно перед матчем. Это как разминка, сближение игроков. Чтобы не видеть в них врагов. А когда будет известен результат, тот, кто выиграет «стенка на стенку» будет объявлен окончательным победителем.

– То есть отменяем пенальти и дополнительное время?

– Футбол – командная игра. При пенальти влияет ловкость вратаря каждой команды. А вот «стенка на стенку» – это уже команда, 11 человек, которые отступают и бояться, а мы идем.

Позже Жириновский продемонстрировал новое правило в действии, ударив двоих членов партии в грудь.