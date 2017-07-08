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  • Жириновский предложил футболистам драться «стенка на стенку» вместо дополнительного времени

Жириновский предложил футболистам драться «стенка на стенку» вместо дополнительного времени

8 июля 2017, 21:07
19

Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в интервью с Дмитрием Губерниевым предложил новое футбольное правило.

– Владимир Вольфович, вы предлагаете новую инициативу в футболе: стенка на стенку вместо дополнительного времени. Как это будет выглядеть?

– Во-первых, подраться можно перед матчем. Это как разминка, сближение игроков. Чтобы не видеть в них врагов. А когда будет известен результат, тот, кто выиграет «стенка на стенку» будет объявлен окончательным победителем.

– То есть отменяем пенальти и дополнительное время?

– Футбол – командная игра. При пенальти влияет ловкость вратаря каждой команды. А вот «стенка на стенку» – это уже команда, 11 человек, которые отступают и бояться, а мы идем.

Позже Жириновский продемонстрировал новое правило в действии, ударив двоих членов партии в грудь.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Instagram
Россия. Премьер-лига
Комментарии (19)
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мароко
1499537651
Ну старый дает!!!
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алекс88
1499538178
Ну и идиот...если мозгов на нормальные вещи не хватает можно и хрень всю говорить...а чтож не групповуха где пассивы проигравшая команда
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Аскорбин
1499538423
Дрались бы партия на партию,в прямом эфире.Гораздо увлекательней смотреть чем ваши никчемные заседания
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NEMETSRUS
1499538866
ну не идиоты такую хрень писать ?
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ufos73
1499540657
А я бы посмотрел! ))))))))
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александр 59
1499542279
А Лебедев который Жиркову хотел дать в лицо сын Жириновского. Представляете что за Дума у нас. Палата номер 6
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Protosser
1499552361
У них в семье так ужин зарабатывают, наверное.. Что отец, что сын - оба шикарные мысли выдают
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subbotaspartak
1499559405
Когда фракции не согласны- Узаконьте такое правило в Думе. Вместо кнопки - стенка на стенку, А поглядим и подумаем.
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OfaZavr
1499581811
С ним уже давно всё понятно. Им в думе заняться больше нечем в спорт всё лезут. Протиральщики штанов.
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Centrocampista
1499587240
Kloun Putinskiy !
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