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    Жириновский предложил футболистам драться «стенка на стенку» вместо дополнительного времени

    Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский в интервью с Дмитрием Губерниевым предложил новое футбольное правило.

    – Владимир Вольфович, вы предлагаете новую инициативу в футболе: стенка на стенку вместо дополнительного времени. Как это будет выглядеть?

    – Во-первых, подраться можно перед матчем. Это как разминка, сближение игроков. Чтобы не видеть в них врагов. А когда будет известен результат, тот, кто выиграет «стенка на стенку» будет объявлен окончательным победителем.

    – То есть отменяем пенальти и дополнительное время?

    – Футбол – командная игра. При пенальти влияет ловкость вратаря каждой команды. А вот «стенка на стенку» – это уже команда, 11 человек, которые отступают и бояться, а мы идем.

    Позже Жириновский продемонстрировал новое правило в действии, ударив двоих членов партии в грудь.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    08.07.2017 21:07
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    Комментарии17
    ...
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      Рейтинг: +24

      Centrocampista 9 июля 2017, 11:00

      Kloun Putinskiy !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 9 июля 2017, 09:30

      С ним уже давно всё понятно. Им в думе заняться больше нечем в спорт всё лезут. Протиральщики штанов.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 9 июля 2017, 07:17

      Пусть в думе у себя правила меняет, и бьются стенкой об стенку, может мозгов прибавится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 9 июля 2017, 03:16

      Когда фракции не согласны-
      Узаконьте такое правило в Думе.
      Вместо кнопки - стенка на стенку,
      А поглядим и подумаем.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1216

      VikNMar 9 июля 2017, 02:31

      Так может вообще не играть , а просто подраться и всё ......

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 9 июля 2017, 01:19

      У них в семье так ужин зарабатывают, наверное..
      Что отец, что сын - оба шикарные мысли выдают

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +70

      savdail 9 июля 2017, 00:08

      Это он специально для ВВС.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 9 июля 2017, 00:08

      Да уж Жирик в своём репертуаре!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan 8 июля 2017, 23:10

      просто рукалицо...

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      Ответить
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      Рейтинг: +131

      александр 59 8 июля 2017, 22:31

      А Лебедев который Жиркову хотел дать в лицо сын Жириновского. Представляете что за Дума у нас. Палата номер 6

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