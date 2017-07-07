Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Рамос: «Покойся с миром, Брэдли Лоуэри»

    Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился эмоциями по поводу смерти шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоуэри, боровшегося с нейробластомой.

    «Лучший способ почтить Брэдли – помогать таким же детям, как он. Давайте сделаем его наследие еще более великим. Покойся с миром, Брэдли Лоуэри», – написал чемпион мира в твиттере.

    Мальчик стал широко известен благодаря поддержке английской Премьер-лиги. Брэдли несколько раз выходил с игроками «черных котов» на матчи чемпионата, а болельщики «Стэдиум оф Лайт» перепели классическую британскую кричалку на манер «Есть только один Брэдли Лоуэри».

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    07.07.2017 23:35
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 8 июля 2017, 08:41

      Сочувствую родным и близким и конечно же уважение всем звёздам которые сопереживают и высказывают свои соболезнования!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 8 июля 2017, 00:40

      Ужас, просто ужас, соболезную родителям, самое ужасное когда такое происходит с детьми....

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 7 июля 2017, 23:43

      поддержка это конечно хорошо,даже замечательно,но вот ,увы,без денег лечения не будет

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 > Asbjorn 8 июля 2017, 01:10

      Там была болезнь, которая не лечиться, деньги ни причём!!!Зато хоть память осталась!!!

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11