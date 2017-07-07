Рамос: «Покойся с миром, Брэдли Лоуэри»

Защитник «Реала» Серхио Рамос поделился эмоциями по поводу смерти шестилетнего болельщика «Сандерленда» Брэдли Лоуэри, боровшегося с нейробластомой.

«Лучший способ почтить Брэдли – помогать таким же детям, как он. Давайте сделаем его наследие еще более великим. Покойся с миром, Брэдли Лоуэри», – написал чемпион мира в твиттере.

Мальчик стал широко известен благодаря поддержке английской Премьер-лиги. Брэдли несколько раз выходил с игроками «черных котов» на матчи чемпионата, а болельщики «Стэдиум оф Лайт» перепели классическую британскую кричалку на манер «Есть только один Брэдли Лоуэри».