Эннер Валенсия проходит медосмотр в аргентинском «Тигрес»

Нападающий «Вест Хэма» Эннер Валенсия станет игроком аргентинского «Тигрес». Клуб из Буэнос-Айреса опубликовал фотографии, на которых игрок сборной Эквадора проходит медицинский осмотр.

В июле 2014 года Валенсия перешел в лондонский клуб из итальянской «Пачуки» за 15 миллионов евро. На минувший сезон форвард был арендован «Эвертоном», за который забил три гола и отдал две результативные передачи в 30 встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов.

Ранее «Бомбардир» писал об интересе к игроку со стороны «Порту».