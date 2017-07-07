Эннер Валенсия проходит медосмотр в аргентинском «Тигрес»

Нападающий «Вест Хэма» Эннер Валенсия станет игроком аргентинского «Тигрес». Клуб из Буэнос-Айреса опубликовал фотографии, на которых игрок сборной Эквадора проходит медицинский осмотр.
В июле 2014 года Валенсия перешел в лондонский клуб из итальянской «Пачуки» за 15 миллионов евро. На минувший сезон форвард был арендован «Эвертоном», за который забил три гола и отдал две результативные передачи в 30 встречах. Портал Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов.
Ранее «Бомбардир» писал об интересе к игроку со стороны «Порту».
-@EnnerValencia14 realiza las pruebas médicas en la @uanl pic.twitter.com/1jw0hbg3WT— CLUB TIGRES OFICIAL (@TigresOficial) 7 июля 2017 г.