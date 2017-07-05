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    Паредес полагает, что идеально впишется в игровую схему «Зенита»

    Новичок санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес выразил уверенность, что сможет вписаться в футбол, который будет выстраивать наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини.

    «Мой переход в «Зенит» случился довольно неожиданно. Поэтому мне еще только предстоит узнать о России. Философия футбола Манчини – классическая итальянская. Думаю, что я в эту схему вписываюсь идеально. И мне нравится тот футбол, который он хочет привить команде», – заявил аргентинец.

    Паредес переехал в Россию из итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро.

    Источник: «Матч ТВ»

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    05.07.2017 21:19
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +195

      Colonist 6 июля 2017, 13:00

      Фамилия полностью соответствует цветам новой команды! :)

      0
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    • ...
      Рейтинг: +75

      Red narva 5 июля 2017, 23:03

      Не говори ГОП мальчик..

      -1
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