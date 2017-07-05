Паредес полагает, что идеально впишется в игровую схему «Зенита»

Новичок санкт-петербургского «Зенита» Леандро Паредес выразил уверенность, что сможет вписаться в футбол, который будет выстраивать наставник сине-бело-голубых Роберто Манчини.

«Мой переход в «Зенит» случился довольно неожиданно. Поэтому мне еще только предстоит узнать о России. Философия футбола Манчини – классическая итальянская. Думаю, что я в эту схему вписываюсь идеально. И мне нравится тот футбол, который он хочет привить команде», – заявил аргентинец.

Паредес переехал в Россию из итальянской «Ромы» за 23 миллиона евро.