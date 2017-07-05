Матч первенства Китая закончился нападением игравшей команды на судей

Неприятный эпизод случился по окончании матча второго дивизиона первенства Китая между командами «Баодин» и «Ухань». После финального свистка футболисты и персонал хозяев напали на судейскую бригаду, которой пришлось покидать стадион в сопровождении служб безопасности. Угроза физической расправы исходила и от болельщиков «Баодина».

Причина недовольства арбитрами вызвана тем, что те к основному времени второго тайма добавили неоправданно много времени, по ходу которого «Ухань» с пенальти смог сравнять счет (итог встречи – 2:2). Рефери компенсировал семь минут и в течение их назначил 11-метровый удар. В добавок к потасовке на стадионе «Баодина» еще и погас свет.

Китайская футбольная ассоциация начала расследования инцидента. Почти сразу после матча ушел в отставку президент команды «Баодин».