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    Щесны попрощался с «Ромой»

    Вратарь «Арсенала» Войцех Щесны, который был арендован «Ромой» до 30 июня, попрощался с болельщиками римского клуба.

    «Я только сейчас понял, что июнь подошел к концу, и я больше не являюсь игроком «Ромы». Два года выступлений за этот клуб доставили мне огромное удовольствие и гордость. Я не в состоянии отблагодарить клуб в полной мере. Благодарен тренерскому штабу и работникам клуба за то, что помогли мне вырасти, как игроку. Одноклубников – за все победы и прекрасные моменты, которые мы пережили вместе. Болельщиков – за постоянную поддержку и готовность постоять за команду. Я всегда буду благодарен всем вам. Спасибо и Forza Roma!» – написал голкипер сборной Польши в инстаграме.

    В минувшем сезоне 28-летий Щесны принял участие в 39 играх римского клуба во всех турнирах. «Рома» завершила выступление в чемпионате Италии-2016/17 на втором месте в турнирной таблице.

    В июне «Бомбардир» писал о том, что поляк перейдет в «Ювентус» за 14 миллионов евро.

    Источник: Instagram

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    04.07.2017 00:11
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