Сарсания: «Паредес – очень хорошая инвестиция для «Зенита», клуб не потеряет вложенные в него деньги»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает полузащитника Леандро Паредеса перспективным вложением денежных средств. По его словам, в будущем аргентинец принесет прибыль от своей продажи петербургскому клубу.

Напомним, сине-бело-голубые заплатили «Роме» за 23-летнего игрока 23 миллиона евро.

«Леандро Паредес – это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды – молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля – линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.

К тому же он молодой, и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес – очень хорошая инвестиция для клуба. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.

Паредес играет на позиции box-to-box – то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом», – сказал Сарсания.