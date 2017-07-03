Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сарсания: «Паредес – очень хорошая инвестиция для «Зенита», клуб не потеряет вложенные в него деньги»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает полузащитника Леандро Паредеса перспективным вложением денежных средств. По его словам, в будущем аргентинец принесет прибыль от своей продажи петербургскому клубу.

    Напомним, сине-бело-голубые заплатили «Роме» за 23-летнего игрока 23 миллиона евро.

    «Леандро Паредес – это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды – молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля – линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.

    К тому же он молодой, и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес – очень хорошая инвестиция для клуба. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.

    Паредес играет на позиции box-to-box – то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом», – сказал Сарсания.

    Источник: ФК «Зенит»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    03.07.2017 17:40
    Рекомендуем
    Комментарии14
    ...
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 3 июля 2017, 22:29

      кубки фнл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 3 июля 2017, 21:46

      За 23 лимона он должен обладать не хорошими, а отличными характеристиками... "Обладать отличным пасом, отлично мобильным и отлично работать с мячом..." А иначе зачем.... Неплохо бы было увидеть в будущем и отличные показатели - голы, отборы, выигранные единоборства и т.п.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 3 июля 2017, 21:32

      Посмотрите прошлогодний архив: текст почти дословный, только про Эрнани, какой он гениальный, намного лучше Витселя, который тормозил атаку, а теперь он, в паре с Жулиано трофеев принесут - ставить некуда. И теперь новая лапша зенькиным фанам про нового мессию.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8019

      nik55 3 июля 2017, 20:15

      Сарсания в доле ?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > nik55 3 июля 2017, 21:32

      а то!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1426

      VSt 3 июля 2017, 20:02

      Так хвалит, будто оправдывается))
      К парню претензий нет, наверное, он крут, раз в сборную Аргентины призывается. Но чего Сарсания, как заклинание, так хвалит свою покупку?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак > VSt 3 июля 2017, 21:35

      А так и есть, я мол от своей доли столько отстегнул Роме чтобы арендника этого здесь своим лохам втюхать. А Манчини головой кивал и надувал щеки как Киса Воробьянинов.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1212

      fanchik 3 июля 2017, 19:00

      Инвестиции могут рухнуть как " дважды два" в России, травма (не дай бог) стихия,инфляции

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9416

      ufos73 3 июля 2017, 18:52

      То же самое говорили и про Кришито, Витселя... Кто его теперь купит то? Это как у Китайцев покупать ))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1442

      Tsigan 3 июля 2017, 18:10

      Думаю на самом деле хороший игрок. В любом случае лучше Витселя)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 3 июля 2017, 18:04

      Так изначально было понятно , что это инвестиции в будущее . Лишь бы дали ему расти , а не посадили на лавку !

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > dok66 3 июля 2017, 21:49

      Каждый будет сидеть в соответствии с заплаченными за них деньгами...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 3 июля 2017, 17:55

      Инвестиции в основной капитал рентабельны только при высокой производительности труда.

      7
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11