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  • Сарсания: «Паредес – очень хорошая инвестиция для «Зенита», клуб не потеряет вложенные в него деньги»

Сарсания: «Паредес – очень хорошая инвестиция для «Зенита», клуб не потеряет вложенные в него деньги»

3 июля 2017, 17:40
14

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания считает полузащитника Леандро Паредеса перспективным вложением денежных средств. По его словам, в будущем аргентинец принесет прибыль от своей продажи петербургскому клубу.

Напомним, сине-бело-голубые заплатили «Роме» за 23-летнего игрока 23 миллиона евро.

«Леандро Паредес – это тот футболист, которого хотели тренерский штаб и руководство клуба. Он будет одним из ключевых игроков для нашей команды – молодой футболист, игрок сборной Аргентины. Паредес действует в центральной оси поля – линии, которую мы хотим укрепить. Обладает очень хорошим пасом, достаточно мобилен, хорошо работает с мячом.

К тому же он молодой, и в будущем будет стоить гораздо дороже. Помимо непосредственного усиления команды, Паредес – очень хорошая инвестиция для клуба. «Зенит» не потеряет деньги, вложенные в этого футболиста.

Паредес играет на позиции box-to-box – то есть может действовать и в созидании, и в защите. Плюс, обладает хорошим ударом», – сказал Сарсания.

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Зенит Паредес Леандро Сарсания Константин
Комментарии (14)
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APchelov
1499093170
Если сохранит кондиции. В РФПЛ это немногим удаётся
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Одинокий волк Маквейд
1499093722
Инвестиции в основной капитал рентабельны только при высокой производительности труда.
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dok66
1499094257
Так изначально было понятно , что это инвестиции в будущее . Лишь бы дали ему расти , а не посадили на лавку !
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Tsigan
1499094622
Думаю на самом деле хороший игрок. В любом случае лучше Витселя)
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ufos73
1499097124
То же самое говорили и про Кришито, Витселя... Кто его теперь купит то? Это как у Китайцев покупать ))))
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fanchik
1499097617
Инвестиции могут рухнуть как " дважды два" в России, травма (не дай бог) стихия,инфляции
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VSt
1499101331
Так хвалит, будто оправдывается)) К парню претензий нет, наверное, он крут, раз в сборную Аргентины призывается. Но чего Сарсания, как заклинание, так хвалит свою покупку?
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nik55
1499102120
Сарсания в доле ?
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Сибирь за Спартак
1499106741
Посмотрите прошлогодний архив: текст почти дословный, только про Эрнани, какой он гениальный, намного лучше Витселя, который тормозил атаку, а теперь он, в паре с Жулиано трофеев принесут - ставить некуда. И теперь новая лапша зенькиным фанам про нового мессию.
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карасевщина
1499110164
кубки фнл
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