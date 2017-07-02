Бонуччи может оказаться в «Барселоне»

Испанская «Барселона» в рамках текущего трансферного окна намерена заполучить центрального защитника итальянского «Ювентуса» Леонардо Бонуччи. Известно, что «старя синьора» расстанется со своим лидером обороны только за достаточно внушительную сумму, сообщает Tuttosport.

Согласно авторитетному ресурсу Transfermarkt, стоимость итальянца составляет 45 миллионов евро.

Бонуччи выступает в Турине с 2010 года. По сей день защитник провел в полосатой футболке 300 матчей и забил 23 гола.