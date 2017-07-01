Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Князь Монако Альбер II: «Мы делаем все возможное, чтобы удержать Мбаппе»

    Правящий князь Монако Альбер II прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Килиана Мбаппе. Ранее «Бомбардир» писал о том, что 18-летний форвард «Монако» интересуются «Реал» и «ПСЖ».

    «Мы делаем все возможное, чтобы удержать Мбаппе. Мы уже начали переговоры, игрок хочет остаться. Думаю, мы сможем договориться», – сказал болельщик клуба в эфире телеканала France 2.

    В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 14 результативных передач в 44 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. Согласно Goal, в случае перехода в «ПСЖ» игрок сборной Франции станет самым дорогим футболистом мира в истории.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.07.2017 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 1 июля 2017, 19:48

      Что бы не говорили о нём и всевозможных движухах вокруг него, парняга здорово себя проявил... Персонаж не газетами и инетом деланный... Не испортили бы парня и его карьеру....

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +673

      life85 > insider_retro 1 июля 2017, 19:59

      Баллотели тоже таким же был , а где он теперь ?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > life85 1 июля 2017, 20:06

      Специально не стал Марио упоминать, дабы не накаркать...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14077

      shinnik 1 июля 2017, 19:36

      Великий Князь "Монако" Дмитрий Евгеньевич Рыболовлев
      думает....

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11