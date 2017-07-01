Князь Монако Альбер II: «Мы делаем все возможное, чтобы удержать Мбаппе»

Правящий князь Монако Альбер II прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Килиана Мбаппе. Ранее «Бомбардир» писал о том, что 18-летний форвард «Монако» интересуются «Реал» и «ПСЖ».

«Мы делаем все возможное, чтобы удержать Мбаппе. Мы уже начали переговоры, игрок хочет остаться. Думаю, мы сможем договориться», – сказал болельщик клуба в эфире телеканала France 2.

В минувшем сезоне Мбаппе забил 26 голов и отдал 14 результативных передач в 44 матчах всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 35 миллионов евро. Согласно Goal, в случае перехода в «ПСЖ» игрок сборной Франции станет самым дорогим футболистом мира в истории.