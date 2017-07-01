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    Марадона: «Приглашение на свадьбу Месси для меня где-то потерялось»

    Лучший футболист в истории Аргентины Диего Марадона, ныне пребывающий в России, выразил пожелания на свадьбу своему соотечественнику и нападающему испанской «Барселоны» Лионелю Месси, а также пояснил, почему сам не поехал на церемонию бракосочетания.

    «Пожелаю ли что-нибудь Месси, у которого 30 июня состоялась свадьба? Мои поздравления. Пусть у него будет много здоровых детей. Он знает, что я его сильно люблю. Мое приглашение на свадьбу где-то потерялось. Но из-за этого я не поменяю своего отношения к нему. Это не отменяет того, что он хороший спортсмен и отличный парень», – приводит слова Марадоны «RT на русском».

    Добавим, что Месси женился на Антонелле Роккуццо, с которой знаком с детства.

    Источник: Бомбардир.ру

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    01.07.2017 12:52
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