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  • Марадона: «Приглашение на свадьбу Месси для меня где-то потерялось»

Марадона: «Приглашение на свадьбу Месси для меня где-то потерялось»

1 июля 2017, 12:52
1

Лучший футболист в истории Аргентины Диего Марадона, ныне пребывающий в России, выразил пожелания на свадьбу своему соотечественнику и нападающему испанской «Барселоны» Лионелю Месси, а также пояснил, почему сам не поехал на церемонию бракосочетания.

«Пожелаю ли что-нибудь Месси, у которого 30 июня состоялась свадьба? Мои поздравления. Пусть у него будет много здоровых детей. Он знает, что я его сильно люблю. Мое приглашение на свадьбу где-то потерялось. Но из-за этого я не поменяю своего отношения к нему. Это не отменяет того, что он хороший спортсмен и отличный парень», – приводит слова Марадоны «RT на русском».

Добавим, что Месси женился на Антонелле Роккуццо, с которой знаком с детства.

Источник: Бомбардир.ру
Месси Лионель Марадона Диего
Комментарии (1)
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mihail200606
1498910096
А оно было? ..
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