Гинер: «Чемпионшип – шаг вперед для Слуцкого? Может, зарплата у него там большая»

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что не считает хорошим вариантом работу Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

Напомним, тренер возглавил английскую команду, выступающую в Чемпионшипе. Сообщалось, что там он получает существенно меньшие деньги, чем зарабатывал в ЦСКА.

«Чемпионшип – шаг вперед для Слуцкого? Может, зарплата у него там большая, но я не интересовался. «Халл Сити» – это даже не средний клуб РФПЛ. За попадание в Лигу чемпионов нет возможности бороться. Вообще ни о чем», – сказал Гинер.

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