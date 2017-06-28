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  • Гинер: «Чемпионшип – шаг вперед для Слуцкого? Может, зарплата у него там большая»

Гинер: «Чемпионшип – шаг вперед для Слуцкого? Может, зарплата у него там большая»

28 июня 2017, 23:00
22

Президент ЦСКА Евгений Гинер рассказал о том, что не считает хорошим вариантом работу Леонида Слуцкого в «Халл Сити».

Напомним, тренер возглавил английскую команду, выступающую в Чемпионшипе. Сообщалось, что там он получает существенно меньшие деньги, чем зарабатывал в ЦСКА.

«Чемпионшип – шаг вперед для Слуцкого? Может, зарплата у него там большая, но я не интересовался. «Халл Сити» – это даже не средний клуб РФПЛ. За попадание в Лигу чемпионов нет возможности бороться. Вообще ни о чем», – сказал Гинер.

Ранее Гинер раскритиковал лимит на легионеров в российском футболе.

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Источник: Чемпионат.ком
Англия. Чемпионшип Англия. Премьер-лига Халл Сити Слуцкий Леонид Гинер Евгений
Комментарии (22)
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+50/-50
1498682519
А я думаю, что 5 команд Чемпионшипа надерут задницу нашей первой пятёрке.
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Илько
1498686087
ФК Кабинет ну настолько противен из-за вот этой фарисейской рожи и базара его директора.
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Футболозавр Рекс
1498687208
Конечно, Гинер охрененный бизнесмен(не будем говорить про криминал - не криминал, 90-е - не 90-е), он очень богатый уважаемый человек, владелец клуба. Но своими последними высказываниями он напоминает жирную жабу, сидящую в родном болоте и тюкающую более молодых жаб и жабят. Куда, мол, лезешь, дурак, у нас мухи вкусные, болото большое, не надо никуда вылезать...
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kykyi
1498704622
Насолил видать Слуцкий Гинеру. Ну а про ЛЧ, хорошо ЦСКА там, но в одном ряду с ним "Викингур", "Инфонет", "Трепча". Ну и?
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Wolodj
1498707484
Гинер со своим ЦСКА и всеми другими клубами РФПЛ и рядом не стоит с Халл Сити, а с лигой тем более.я бы лучше по ТВ "Наш футбол" - чемпион шип смотрел, чем на наших инвалидов. Да и что вы с ЦСКА в лиге чемпионов показывает. Позор и унижение. ФК "Ростов" куда более зрелищнее смотрелся.
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Одинокий волк Маквейд
1498708082
Проект =ЦСКА-чемпион= выбрал свой ресурс. Леня это понял, Гинер нет.
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xapaycm
1498714771
Что-то последнее время Гиннер много ерунды говорит, или вырывают из текста может быть. Моё мнение, Халл Сити - отличный вариант для ЛВС, в том плане, что хочешь играть в ПЛ, выведи туда команду и играй.
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Protosser
1498723432
Тренировать команду из Чемпионшипа - круче, чем любой наш "футбольный" клуб.
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bset
1498750053
Ну вот. Вроде расстались хорошо, а тут такое говорит за спиной. Такие поступки не вызывают уважения.
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STAFOR13
1498759068
100,850 млн евро трансферная стоимость игроков Халла, который вылетел в Чемпионшип и трансферная стоимость одного из лидеров нашего футбола ЦСКА 82,850 млн.евро, за вылет Халлу заплатили 80 млн.фунтов, а лидеру РФПЛ, Спартаку 5 млн, тут всё ясно, что Слуцкий пошёл развиваться как тренер, у нас развития футбола нету, пока Мутко у руля.
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