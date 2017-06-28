Сын Тихонова: «Галицкий – топ. В нашей стране мало таких людей»

Михаил Тихонов, прошедший через академию «Краснодара», рассказал о своем отношении к президенту и владельцу команды Сергею Галицкому.

«Сергей Галицкий – топ. Он сделал большое дело не только для города, но и для всей страны. За такое короткое время он построил клуб, который быстро добился больших высот и, надеюсь, в скором будущем сыграет в Лиге чемпионов.

Когда он основал команду, а потом и академию, о Краснодаре стали говорить гораздо больше. Мне кажется, что академию «Краснодара» знают не только в России, но и во всем мире. А это как минимум заслуживает уважения.

Галицкий лично знает всех футболистов академии по именам – и маленьких, и взрослых. Таких людей, как он, очень мало. Если они вообще есть. Вот это реально топ», – сказал Тихонов.

Рассказ об академии «Краснодара» можно прочитать здесь.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию