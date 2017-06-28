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  • Сын Тихонова: «Галицкий – топ. В нашей стране мало таких людей»

Сын Тихонова: «Галицкий – топ. В нашей стране мало таких людей»

28 июня 2017, 13:09
17

Михаил Тихонов, прошедший через академию «Краснодара», рассказал о своем отношении к президенту и владельцу команды Сергею Галицкому.

«Сергей Галицкий – топ. Он сделал большое дело не только для города, но и для всей страны. За такое короткое время он построил клуб, который быстро добился больших высот и, надеюсь, в скором будущем сыграет в Лиге чемпионов.

Когда он основал команду, а потом и академию, о Краснодаре стали говорить гораздо больше. Мне кажется, что академию «Краснодара» знают не только в России, но и во всем мире. А это как минимум заслуживает уважения.

Галицкий лично знает всех футболистов академии по именам – и маленьких, и взрослых. Таких людей, как он, очень мало. Если они вообще есть. Вот это реально топ», – сказал Тихонов.

Рассказ об академии «Краснодара» можно прочитать здесь.

«Галицкий хочет, чтобы «Краснодар» стал «Барселоной». В России делают идеальную академию

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Тихонов Михаил Галицкий Сергей
Комментарии (17)
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Tsigan
1498644849
Галицкий супер профессионально делает работу. Если продолжит в том же духе не удивлюсь если Краснодар окажется в элите европейского футбола!
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Bronholm
1498645629
Побольше бы Галицких в стране, стало бы всё очень хорошо! Помимо футбола много чего хорошего делает, крутой мужик
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subbotaspartak
1498647796
И ещё мне нравятся скидки пенсионерам в "Магните" До пенсии доживу, в "Магнит" похожу.
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ФК_Полоцк
1498649370
Почему бы не написать Михаил Тихонов. Обязательно писать СЫН Тихонова. Андрей Тихонов тоже сын Тихонова)
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Slemanort
1498650130
Я был недавно на матче Краснодар Черноморец. Так вот Галицкий вышел пообщался с мальчишками дал автограф каждому дал напутствие. Он настоящий топ. Не каждый президент команды вот так выйдет .
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egrrr
1498652115
Лет 7 назад общался с фанатом Кубани, так вот он говорил,что Краснодар у них не воспринимают как команду, а воспринимают как игрушку галицкого,и большинство болел (а было это году в девятом) за Кубань,и называют ФК Краснодар магнит... Видать время прошло, и уже говорят по другому... Предвижу уже кучу минусов от глоров....))))
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Garrincha58
1498653503
просто человек действительно любит футбол и у него есть желание хоть немного потратить денег даже понимая, что они никогда к нему не вернутся,а таких в России сейчас нет все стараются наоборот урвать себе клок,а футбол им по боку
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Garrincha58
1498653728
а такие как Усманов Абрамович наживают свои миллиарды за счет России, а тратят на чужаков конечно это их дело, но не патриотично хотя могли бы вложиться в наши команды
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Joker 555
1498654685
Да офигеть. Знаете сколько люди работающие в Магните сколько получают? Это бизнес - это рабовладельческий строй. Россия держится на покорных оленях.
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cska-62
1498655269
"Топ"...? Может будем учиться, наконец, говорить по-русски? Или мозги совсем уже жиром заплыли? Кретины!
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