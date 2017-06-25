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  • Ари: «В ближайшие месяцы могу получить российское гражданство»

Ари: «В ближайшие месяцы могу получить российское гражданство»

25 июня 2017, 06:33
7

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что в ближайшее время может получить российское гражданство.

«Мне посчастливилось получить предложение о получении российского гражданства, которое сделал Фабио Капелло, тренировавший сборную России.

Процесс был приостановлен, но сейчас вновь возобновился. Возможно, в ближайшие месяцы получу гражданство», – сказал Ари.

Отметим, что 31-летний бразилец с 2010 года выступает в РФПЛ и в случае получения паспорта гражданина РФ сможет выступать за сборную России.

Источник: ESPN
Россия. Премьер-лига Локомотив Россия Ари
Комментарии (7)
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kykyi
1498361781
Давай братан. Мудок уже ждет тебя.
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Red narva
1498361974
может и пригодишься,но годков то тебе милый четвертый десяток пошел...
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oyabun
1498362113
На фоне неутешительной игры нашей сборной эта новость выглядит оптимистично. Может хоть от Ари будет толк, если его будут приглашать?
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роналдон
1498370564
Кому нужно это чудо? Он же агрессор, костолом, псих, судя по его поведению в игре с Уралом. Его место в психушке. Вспомните его прошлое...И вообще приглашение легионеров - это удар по своим. Неужели непонятно, если хоть немного смыслишь в футболе или играл ..
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srg38
1498474308
Надеюсь это только из за лимита) в сборной России собирать бразильцев которые не проходят в свою команду - глупо
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