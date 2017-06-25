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    Ари: «В ближайшие месяцы могу получить российское гражданство»

    Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что в ближайшее время может получить российское гражданство.

    «Мне посчастливилось получить предложение о получении российского гражданства, которое сделал Фабио Капелло, тренировавший сборную России.

    Процесс был приостановлен, но сейчас вновь возобновился. Возможно, в ближайшие месяцы получу гражданство», – сказал Ари.

    Отметим, что 31-летний бразилец с 2010 года выступает в РФПЛ и в случае получения паспорта гражданина РФ сможет выступать за сборную России.

    Источник: ESPN

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    25.06.2017 06:33
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +1580

      srg38 26 июня 2017, 13:51

      Надеюсь это только из за лимита) в сборной России собирать бразильцев которые не проходят в свою команду - глупо

      0
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      Рейтинг: +80

      роналдон 25 июня 2017, 09:02

      Кому нужно это чудо? Он же агрессор, костолом, псих, судя по его поведению в игре с Уралом. Его место в психушке. Вспомните его прошлое...И вообще приглашение легионеров - это удар по своим. Неужели непонятно, если хоть немного смыслишь в футболе или играл ..

      2
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      Рейтинг: +1148

      RedGreenHooligan > роналдон 25 июня 2017, 11:36

      пффф а с чего вы взяли, что он будет играть за сборную и вообще делается это ради сборной? он в России живет более 5 лет, а значит имеет все шансы на получение гражданства! Ему пошел 4-тый десяток будет сидеть в клубе и на поле не будет считаться легионером и все! в сборной то его очно не будет, а тут уже развели демогогию...

      0
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > роналдон 25 июня 2017, 12:30

      будет типа гилей или жоазиньо своим в доску, тотти местного разлива преданный одному клубу

      0
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      Рейтинг: +33432

      oyabun 25 июня 2017, 06:41

      На фоне неутешительной игры нашей сборной эта новость выглядит оптимистично. Может хоть от Ари будет толк, если его будут приглашать?

      -1
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      Рейтинг: +75

      Red narva 25 июня 2017, 06:39

      может и пригодишься,но годков то тебе милый четвертый десяток пошел...

      2
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      Рейтинг: +14769

      kykyi 25 июня 2017, 06:36

      Давай братан. Мудок уже ждет тебя.

      -2
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