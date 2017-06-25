Ари: «В ближайшие месяцы могу получить российское гражданство»

Нападающий «Локомотива» Ари заявил, что в ближайшее время может получить российское гражданство.

«Мне посчастливилось получить предложение о получении российского гражданства, которое сделал Фабио Капелло, тренировавший сборную России.

Процесс был приостановлен, но сейчас вновь возобновился. Возможно, в ближайшие месяцы получу гражданство», – сказал Ари.

Отметим, что 31-летний бразилец с 2010 года выступает в РФПЛ и в случае получения паспорта гражданина РФ сможет выступать за сборную России.