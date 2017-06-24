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    Президент «Лиона»: «Пока рано говорить о трансфере Лаказетта в «Арсенал»

    Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола прокомментировал ситуацию с возможным уходом нападающего Александра Лаказетта. В мае 26-летний француз сообщил о желании покинуть команду.

    «Было ли предложение от «Арсенала»? На данный момент я не собираюсь отпускать его туда, потому что «Атлетико» по-прежнему хочет подписать его 1-го января 2018-го года (в отношении мадридского клуба действует запрет на трансферы – прим. «Бомбардира»). Мне также интересно узнать, что думает о ситуации сам Александр.

    Я видел Арсена Венгера на товарищеском матче ФранцияАнглия (3:2). Я был с Жераром Улье (работник структуры «Лиона»), и, насколько я понял, «Арсенал» заинтересован в приобретении. Но пока что рано говорить о трансфере», – сказал Ола в интервью L'Equipe.

    В минувшем сезоне Лаказетт забил 37 голов и отдал пять результативных пасов в 45-ти матчах всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов евро. «Лион» финишировал в турнирной таблице чемпионата Франции-2016/17 на четвертом месте.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 23:18
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