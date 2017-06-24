Сапата обойдется «Наполи» в 25 миллионов

Состав «Наполи» может пополнить колумбийский форвард Дуван Сапата, сообщает Sky Sports. Права на футболиста принадлежат «Торино», но последние два сезона он провел в аренде в «Удинезе». Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

Известно, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Эвертон», который ищет потенциальную замену Ромелу Лукаку. Есть интерес также со стороны «Вест Бромвича», «Фиорентины», «Лацио», «Сассуоло» и «Вольфсбурга».

В прошедшем сезоне Сапата сыграл в 38 матчах «Удинезе», забив в них 10 голов и сделав три результативные передачи.