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    Сапата обойдется «Наполи» в 25 миллионов

    Состав «Наполи» может пополнить колумбийский форвард Дуван Сапата, сообщает Sky Sports. Права на футболиста принадлежат «Торино», но последние два сезона он провел в аренде в «Удинезе». Сумма трансфера оценивается в 25 миллионов евро.

    Известно, что в услугах 26-летнего футболиста заинтересован «Эвертон», который ищет потенциальную замену Ромелу Лукаку. Есть интерес также со стороны «Вест Бромвича», «Фиорентины», «Лацио», «Сассуоло» и «Вольфсбурга».

    В прошедшем сезоне Сапата сыграл в 38 матчах «Удинезе», забив в них 10 голов и сделав три результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.06.2017 09:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 24 июня 2017, 10:01

      Бомбардир, глаза открой, он им принадлежит, в аренде был.

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