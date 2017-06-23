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    Паредес получил предложение от дортмундской «Боруссии»

    Полузащитником «Ромы» Леандро Паредес имеет возможность продолжить карьеру в немецкой Бундеслиге, сообщает Sky Sport Italia. В его услугах заинтересована «Боруссия» из Дортмунда. Римляне готовы продать своего футболиста за 25 миллионов евро.

    В России также есть интерес к футболисту со стороны «Зенита», который уже делал свое предложение о покупке. Сам же Паредес не выразил желания переходить в клуб из Санкт-Петербурга. В России он мог зарабатывать 3 миллиона в год, что превышает его зарплату в Риме в три раза.

    В прошедшем сезоне 22-летний аргентинец провел 41 матч за «Рому», записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.06.2017 06:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3254

      David_Fio 23 июня 2017, 08:12

      В Риме этим летом сезон распродаж что ли?

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