Арбитр принял участие в голевой атаке в чемпионате Аргентины

Арбитр Леандро Рей Хилфер стал автором голевой передачи в матче одной из низших лиг чемпионата Аргентины, в котором встречались «Тристан Суарес» и «Акасуссо». Игра акончилась со счетом 1:4.

В начале встречи мяч попал в судью, отскочив от него к нападающему «Акассусо» Дамиану Сальватьерре, который и реализовал успешно выход один на один.