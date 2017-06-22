Арбитр принял участие в голевой атаке в чемпионате Аргентины

арбитр КАРЛ,арбитр в одной из низших лиг в Аргентине сыграл в стеночку лучше чем все наши палки из сборной.Он умрет от разрыва сердца узнав сколько за полное отсутствие данного умения и навыка получают наши дауны из сборной
Арбитр Леандро Рей Хилфер стал автором голевой передачи в матче одной из низших лиг чемпионата Аргентины, в котором встречались «Тристан Суарес» и «Акасуссо». Игра акончилась со счетом 1:4.
В начале встречи мяч попал в судью, отскочив от него к нападающему «Акассусо» Дамиану Сальватьерре, который и реализовал успешно выход один на один.
Nunca antes visto: el árbitro dio la asistencia del primer gol de Acassuso pic.twitter.com/vIfQB8N5tn— Noticias Acassuso (@NotiAcassuso) 19 июня 2017 г.