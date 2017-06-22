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    Арбитр принял участие в голевой атаке в чемпионате Аргентины

    Арбитр Леандро Рей Хилфер стал автором голевой передачи в матче одной из низших лиг чемпионата Аргентины, в котором встречались «Тристан Суарес» и «Акасуссо». Игра акончилась со счетом 1:4.

    В начале встречи мяч попал в судью, отскочив от него к нападающему «Акассусо» Дамиану Сальватьерре, который и реализовал успешно выход один на один.

    Источник: Twitter

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    22.06.2017 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: -305

      Недовольный 22 июня 2017, 10:51

      арбитр КАРЛ,арбитр в одной из низших лиг в Аргентине сыграл в стеночку лучше чем все наши палки из сборной.Он умрет от разрыва сердца узнав сколько за полное отсутствие данного умения и навыка получают наши дауны из сборной

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 22 июня 2017, 08:50

      Красиво разыграли

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 22 июня 2017, 08:15

      За это все и любят футбол)
      Вчера негритёнок отсудил так плохо, как у нас не судят в ФНЛ..

      0
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 июня 2017, 07:56

      Отличная стеночка с арбитром получилась!

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