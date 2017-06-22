Месси готов был перейти в «Манчестер Сити»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в «Манчестер Сити» год назад. В английском клубе у него была возможность воссоединиться с бывшим главным тренером каталонцев Хосепом Гвардиолой.

Футболист был готов объявить о своем решении перебраться в Англию в тот самый момент, когда объявил о завершении своей карьеры в составе сборной Аргентины. Неудачи в национальной команде, а также проблемы с налоговыми органами Испании подталкивали Месси к принятию такого решения.

«Манчестер Сити» готов был заплатить за Месси 150 миллионов евро, но в итоге руководству клуба удалось уговорить остаться игрока в «Барселоне».