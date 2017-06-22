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    Месси готов был перейти в «Манчестер Сити»

    Нападающий «Барселоны» Лионель Месси мог оказаться в «Манчестер Сити» год назад. В английском клубе у него была возможность воссоединиться с бывшим главным тренером каталонцев Хосепом Гвардиолой.

    Футболист был готов объявить о своем решении перебраться в Англию в тот самый момент, когда объявил о завершении своей карьеры в составе сборной Аргентины. Неудачи в национальной команде, а также проблемы с налоговыми органами Испании подталкивали Месси к принятию такого решения.

    «Манчестер Сити» готов был заплатить за Месси 150 миллионов евро, но в итоге руководству клуба удалось уговорить остаться игрока в «Барселоне».

    Источник: Mundodeportivo

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    22.06.2017 06:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +133

      Кривоножка 22 июня 2017, 10:41

      Не было проблем у бабы.... Купила порося;)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 22 июня 2017, 09:50

      Чем больше денег, тем больше проблем в налоговой, А тут хорошо, вообще никаких проблем.

      2
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      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 22 июня 2017, 08:24

      Молодец что остался

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 июня 2017, 07:31

      Порешали с налоговой. Этим и убедили Месси

      0
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