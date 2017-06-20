ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении «Ювентуса» из-за трансфера Погба в «Манчестер Юнайтед»

ФИФА подтвердила, что открыла дисциплинарное дело в отношении «Ювентуса» из-за трансфера полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. Сумма сделки составила 105 миллионов евро плюс бонусы. При этом ФИФА считает, что огромная комиссия, полученная агентом француза Мино Райолой, может являться нарушением правила владения третьими лицами прав на футболистов.

«Мы можем подтвердить, что открыли дисциплинарное дело в отношении «Ювентуса». Однако пока ФИФА не может ничего комментировать, так как дальнейшие разбирательства продолжаются.

При этом мы подтверждаем, что против «Манчестер Юнайтед» дела заведено не было», – сказал представитель ФИФА.

В случае, если туринский клуб признают виновным, ему грозит штраф или даже запрет на трансферы.