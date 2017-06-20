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    ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении «Ювентуса» из-за трансфера Погба в «Манчестер Юнайтед»

    ФИФА подтвердила, что открыла дисциплинарное дело в отношении «Ювентуса» из-за трансфера полузащитника Поля Погба в «Манчестер Юнайтед» прошлым летом. Сумма сделки составила 105 миллионов евро плюс бонусы. При этом ФИФА считает, что огромная комиссия, полученная агентом француза Мино Райолой, может являться нарушением правила владения третьими лицами прав на футболистов.

    «Мы можем подтвердить, что открыли дисциплинарное дело в отношении «Ювентуса». Однако пока ФИФА не может ничего комментировать, так как дальнейшие разбирательства продолжаются.

    При этом мы подтверждаем, что против «Манчестер Юнайтед» дела заведено не было», – сказал представитель ФИФА.

    В случае, если туринский клуб признают виновным, ему грозит штраф или даже запрет на трансферы.

    Источник: Football Italia

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    20.06.2017 23:37
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 21 июня 2017, 08:31

      интересно , а причём тут Юве ? огромная комиссия, полученная агентом француза

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 21 июня 2017, 00:25

      А причем Юве? Райолу надо наказывать!!! Или МЮ на худой конец????

      1
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      Рейтинг: +737

      Тони Монтана Б > Nerlinger 21 июня 2017, 04:56

      а мю причем? то что заплатили большую сумму за игрока?

      0
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      Рейтинг: +536

      dolf666 > Nerlinger 21 июня 2017, 09:25

      а МЮ чем виноват?

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      Рейтинг: +6979

      1bear 21 июня 2017, 00:07

      ...а я то думал,что только в России "пилят"и "откатывают"...

      1
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      Рейтинг: +429

      sold93 20 июня 2017, 23:44

      и тут это агентишка

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