Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Доннарумма – лидер по количеству сэйвов среди вратарей до 23 лет

    Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма чаще всех отражал удары среди всех голкиперов топ-5 лиг в прошедшем сезоне. Всего итальянец отбил 147 ударов.

    В 38 матчах Серии А Доннарумма пропустил 45 мячей. 12 встреч вратарь отыграл на ноль.

    Напомним, 18-летний вратарь отказался продлевать контракт с «Миланом». Клуб был готов платить ему 10 миллионов евро в год.

    Главным претендентом на Доннарумму считается мадридский «Реал».

    Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола

    Источник: Squawka Football

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.06.2017 17:33
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11