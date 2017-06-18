Доннарумма – лидер по количеству сэйвов среди вратарей до 23 лет

Голкипер «Милана» Джанлуиджи Доннарумма чаще всех отражал удары среди всех голкиперов топ-5 лиг в прошедшем сезоне. Всего итальянец отбил 147 ударов.

В 38 матчах Серии А Доннарумма пропустил 45 мячей. 12 встреч вратарь отыграл на ноль.

Напомним, 18-летний вратарь отказался продлевать контракт с «Миланом». Клуб был готов платить ему 10 миллионов евро в год.

Главным претендентом на Доннарумму считается мадридский «Реал».

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Почему уход Доннаруммы из «Милана» – главная афера европейского футбола