«Реал» потеряет 11 позиций в списке Forbes, если Роналду уйдет из команды

Журнал Forbes оценил перспективы мадридского «Реала» в случае ухода нападающего Криштиану Роналду. За основу измерения регресса клуба издание взяло место в рейтинге Sports Money Index, составленном на основе различных спортивных рейтингов.

В данный момент «Реал» занимает четвертую строчку в списке. Согласно прогнозам Fobes, в случае продажи 32-летнего португальца сливочные опустятся на 15-е место, потому как утратят силу по показателям «спортивная мощь» и «узнаваемость». Примечательно, что в данном списке сам футболист находится на шестой позиции.

Топ-10 Sports Money Index:

1. Nike, компания-производитель спортивной экипировки

2. «Барселона», футбольный клуб

3. Pepsi, компания пищевой промышленности

4. «Реал», футбольный клуб

5. ЛеБрон Джеймс, нападащий «Кливленд Кавальерз»

6. Криштиану Роналду, нападающий «Реала»

7. «Нью-Йорк Янкиз», бейсбольный клуб

8. Creative Artists Agency, креативное агентство

9. «Нью-Йорк Никс», баскетбольный клуб

10. Budweiser, торговая марка пива

Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?