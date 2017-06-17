«Реал» потеряет 11 позиций в списке Forbes, если Роналду уйдет из команды

Журнал Forbes оценил перспективы мадридского «Реала» в случае ухода нападающего Криштиану Роналду. За основу измерения регресса клуба издание взяло место в рейтинге Sports Money Index, составленном на основе различных спортивных рейтингов.
В данный момент «Реал» занимает четвертую строчку в списке. Согласно прогнозам Fobes, в случае продажи 32-летнего португальца сливочные опустятся на 15-е место, потому как утратят силу по показателям «спортивная мощь» и «узнаваемость». Примечательно, что в данном списке сам футболист находится на шестой позиции.
Топ-10 Sports Money Index:
1. Nike, компания-производитель спортивной экипировки
2. «Барселона», футбольный клуб
3. Pepsi, компания пищевой промышленности
4. «Реал», футбольный клуб
5. ЛеБрон Джеймс, нападащий «Кливленд Кавальерз»
6. Криштиану Роналду, нападающий «Реала»
7. «Нью-Йорк Янкиз», бейсбольный клуб
8. Creative Artists Agency, креативное агентство
9. «Нью-Йорк Никс», баскетбольный клуб
10. Budweiser, торговая марка пива
Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?