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    «Реал» потеряет 11 позиций в списке Forbes, если Роналду уйдет из команды

    Журнал Forbes оценил перспективы мадридского «Реала» в случае ухода нападающего Криштиану Роналду. За основу измерения регресса клуба издание взяло место в рейтинге Sports Money Index, составленном на основе различных спортивных рейтингов.

    В данный момент «Реал» занимает четвертую строчку в списке. Согласно прогнозам Fobes, в случае продажи 32-летнего португальца сливочные опустятся на 15-е место, потому как утратят силу по показателям «спортивная мощь» и «узнаваемость». Примечательно, что в данном списке сам футболист находится на шестой позиции.

    Топ-10 Sports Money Index:

    1. Nike, компания-производитель спортивной экипировки

    2. «Барселона», футбольный клуб

    3. Pepsi, компания пищевой промышленности

    4. «Реал», футбольный клуб

    5. ЛеБрон Джеймс, нападащий «Кливленд Кавальерз»

    6. Криштиану Роналду, нападающий «Реала»

    7. «Нью-Йорк Янкиз», бейсбольный клуб

    8. Creative Artists Agency, креативное агентство

    9. «Нью-Йорк Никс», баскетбольный клуб

    10. Budweiser, торговая марка пива

    Роналду уходит из «Реала». Бред или главная бомба лета?

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.06.2017 02:00
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +929

      ДСА 17 июня 2017, 06:27

      Американцы составляли этот рейтинг. Пригоден для США

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