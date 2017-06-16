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    Мутко: «Не жалею, что Краснодар не примет ЧМ-2018»

    Президент РФС Виталий Мутко рассказал о причине, по которой Краснодар не примет матчи чемпионата мира 2018 года.

    «Сожалений нет. Стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45.

    Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали. В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу», – сказал Мутко.

    Стоит отметить, что проектная вместимость стадионов в Екатеринбурге и Калининграде, которые примут игры ЧМ-2018, меньше 35 тысяч.

    Источник: «Советский спорт»

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    16.06.2017 18:07
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    Комментарии32
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      Рейтинг: +99

      lims21 18 июня 2017, 15:49

      "В регионе есть Сочи – нужно было освоить". Ещё вопросы, господа?)

      0
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июня 2017, 11:57

      Сцуко.... На матче открытия в Питере на 65-тысячнике не было аншлага.... Что несёт этот обезжиренный?... А в Адлере с дури зимний стадион построили, потом думать начали, как его к футболу адаптировать...

      0
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      Рейтинг: +684

      Докторо123 18 июня 2017, 00:44

      ОЧЕНЬ ЖАЛЬ, что такие люди возглавляют РФС...Почему России так не повезло с президентом РФС ???

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Докторо123 18 июня 2017, 11:57

      Не говори.... Да много с чем и кем не повезло...

      0
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      Рейтинг: +585

      ProstoPolzovatel 17 июня 2017, 14:47

      Вы вначале 38 тысяч заполните, а потом уж о 45 думайте...самое смешное, что в Краснодаре, и стадион есть, и инфраструктура, и болельщики с удовольствием поддержат, а в итоге - город отцепили...а как вам фраза: "адаптировать Фишт к футболу"...меня сильно коробит, поскольку пока в Сочи серьёзного футбольного проекта нет, да, есть слухи о возрождении "Жемчужины", но это же не за один день делается...и кому в ближайшем времени нужен будет футбольный Фишт после ЧМ-18...тут вопросов больше чем ответов

      2
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 17 июня 2017, 12:57

      р распил

      0
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 17 июня 2017, 12:22

      "Не,сожалений нет. Мы ж когда города выбирали не о футболе думали."

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +911

      Федорыч-НН 17 июня 2017, 00:25

      Прекрасный стадион. Но построен. За-3,14-здить уже ничего нельзя. Поэтому Краснодар - в сторону. Зато в Нижнем Новгороде, где и команды-то нет, строим стадион, "осваиваем" миллионы...

      3
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      Рейтинг: +498

      Поль 17 июня 2017, 00:22

      А стадион в грозном примет ЧМ?

      0
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      Рейтинг: +13852

      А Л Е К С А Н Д Р К 17 июня 2017, 00:00

      Хочите обалдеть?

      2
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 16 июня 2017, 23:35

      наверное не пробошлял краснодар за чм вот и все

      2
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