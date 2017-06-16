Мутко: «Не жалею, что Краснодар не примет ЧМ-2018»

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о причине, по которой Краснодар не примет матчи чемпионата мира 2018 года.

«Сожалений нет. Стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45.

Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали. В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу», – сказал Мутко.

Стоит отметить, что проектная вместимость стадионов в Екатеринбурге и Калининграде, которые примут игры ЧМ-2018, меньше 35 тысяч.