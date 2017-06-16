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Мутко: «Не жалею, что Краснодар не примет ЧМ-2018»

16 июня 2017, 18:07
31

Президент РФС Виталий Мутко рассказал о причине, по которой Краснодар не примет матчи чемпионата мира 2018 года.

«Сожалений нет. Стадион построили шикарный. Но там 38 тысяч вместимость, надо было делать 45.

Но жалеть не о чем: появилась новая спортивная арена, роскошная Мекка для футбола. Президента пригласили, показали. В регионе есть Сочи – нужно было освоить этот стадион, иначе бы не адаптировали к футболу», – сказал Мутко.

Стоит отметить, что проектная вместимость стадионов в Екатеринбурге и Калининграде, которые примут игры ЧМ-2018, меньше 35 тысяч.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Россия Краснодар Мутко Виталий
Комментарии (31)
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Тамхар
1497628778
А вот вся страна (т.е. кто футбол смотрит и за него хоть немного переживает) жалеет о том, что Вы, г-н Мутко, рулите российским футболом. Хотя Вам это, конечно, до одного, так сказать, места.
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subbotaspartak
1497629364
Одно слово - Мудко, Копает глубоко, Но видит недалеко. Врёт легко, Желание велико, Но как стрелок всегда в молоко.
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retiremen
1497630623
Может он не в курсе, что ФИФА присвоило стадиону высшую категорию и допустило к проведению всех матчей под своей эгидой!!!!
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mialkov
1497631297
Южный регион России, красавец стадион, отличная команда - вот где нужно было проводить матчи ЧМ для поднятия интереса юного поколения к футболу!
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zarsm
1497632468
фамилия от слова мудак
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dok66
1497636070
Краснодару и Галицкому просто не повезло , что в Крае есть Фишт . Что-то с Фиштом нужно было делать ? А так был просто памятником Олимпиаде !
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спартач 23рус
1497638661
Только у нас в стране такое может быть. юг страны где и надо по идеи развивать футбол и проводить крупные турниры . нет мы лучше построим за 50 млрд стадион на севере страны и будем там развивать футбол .
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Gullit 76
1497640765
пропизделся Мутко - 35 можно,38 - нельзя?Это позор что в Краснодаре не будет ч.м !
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KARAT777
1497643975
пока мудко и такие же будут рулить спортом - все будет плохо...
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Федорыч-НН
1497648323
Прекрасный стадион. Но построен. За-3,14-здить уже ничего нельзя. Поэтому Краснодар - в сторону. Зато в Нижнем Новгороде, где и команды-то нет, строим стадион, "осваиваем" миллионы...
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