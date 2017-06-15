«Интер» планирует перехватить Щесны у «Ювентуса»

«Интер» рассчитывает вмешаться в судьбу голкипера «Арсенала» Войцеха Щесны, за которым следит «Ювентус». Этот вариант может стать более предпочтительным для поляка, так как в Турине ему придется посидеть на скамейке запасных как минимум год из-за Джанлуиджи Буффона.

Напомним, что Щесны два последних сезона провел в Серии А, выступая в составе «Ромы» на правах аренды. На его счету 39 матчей в прошедшем сезоне, в которых пропустил 41 гол, в 14 играх вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.