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    «Интер» планирует перехватить Щесны у «Ювентуса»

    «Интер» рассчитывает вмешаться в судьбу голкипера «Арсенала» Войцеха Щесны, за которым следит «Ювентус». Этот вариант может стать более предпочтительным для поляка, так как в Турине ему придется посидеть на скамейке запасных как минимум год из-за Джанлуиджи Буффона.

    Напомним, что Щесны два последних сезона провел в Серии А, выступая в составе «Ромы» на правах аренды. На его счету 39 матчей в прошедшем сезоне, в которых пропустил 41 гол, в 14 играх вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности.

    Источник: Football Italia

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    15.06.2017 07:44
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +10

      ilush83 16 июня 2017, 02:10

      зачем щесны когда есть Ханданович, чтобы лавку протерать?

      0
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      Рейтинг: +136

      Avatar 2 15 июня 2017, 11:31

      пусть перехватывает , лучше будет

      0
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      Рейтинг: +380

      aimer1988 15 июня 2017, 11:17

      Хоть бы перехватил) Получится как с Габиголом: Юве вел-вел, Интер перехватил и сгноили паренька)

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      Рейтинг: +997

      egrrr 15 июня 2017, 08:20

      От своих детских ошибок он так и не избавился(((

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > BYAKONERI 15 июня 2017, 10:20

      Как ни крути трансфер сомнительный.

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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > BYAKONERI 16 июня 2017, 09:51

      Таким как наш Великий никогда не находится замена. Тут речь о том, чтобы игровыми показателями нового вратаря в грязь не ударить и максимально смягчить уход легенды.

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