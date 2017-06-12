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    Рамос назвал прошедший сезон историческим

    Защитник «Реала» Серхио Рамос считает прошедший сезон самым успешным в своей карьере. Он горит желанием повторить подобный успех и в следующем сезоне.

    «Пожалуй, прошедший сезон был лучшим в моей карьере. Я добился первого дубля, выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Все это воодушевляет меня на то, чтобы повторить успех и в будущем сезоне. Можно даже сказать так, что этот сезон получился историческим для меня», – сказал Рамос.

    Напомним, «Реал» выиграл клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Лигу чемпионов.

    Источник: Marca

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    12.06.2017 07:14
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +222

      Зэб 12 июня 2017, 13:17

      Поступает не как мужчина.По ходу он ни один там такой.

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      Рейтинг: +1639

      Psih86 12 июня 2017, 10:54

      Конечно исторический,твое гнилое поведение запомниться всем на долго,учитывая что ты всегда говном был:)

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