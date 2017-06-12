Рамос назвал прошедший сезон историческим

Защитник «Реала» Серхио Рамос считает прошедший сезон самым успешным в своей карьере. Он горит желанием повторить подобный успех и в следующем сезоне.

«Пожалуй, прошедший сезон был лучшим в моей карьере. Я добился первого дубля, выиграв чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Все это воодушевляет меня на то, чтобы повторить успех и в будущем сезоне. Можно даже сказать так, что этот сезон получился историческим для меня», – сказал Рамос.

Напомним, «Реал» выиграл клубный чемпионат мира, чемпионат Испании и Лигу чемпионов.