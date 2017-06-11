Мбаппе: «Выиграть Лигу чемпионов важнее, чем получить «Золотой мяч»

Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился мнением о важности спортивных достижений. Футболист отметил, что победа в Лиге чемпионов является для него самой главной целью. Если же Мбаппе возьмет «Золотой мяч», это не принесет ему такого же сильного наслаждения.

«Победа в Лиге чемпионов – мечта. Это соревнование, в котором хочет победить каждый. Однако добиваются успеха здесь лишь единицы.

Я гораздо больше одержим победой в Лиге чемпионов, чем, например, получением «Золотого мяча». Для меня важнее победа в этом турнире», – сказал Мбаппе.

Напомним, «Монако» в прошедшем сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира команда уступила «Ювентусу».