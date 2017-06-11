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    Мбаппе: «Выиграть Лигу чемпионов важнее, чем получить «Золотой мяч»

    Нападающий «Монако» Килиан Мбаппе поделился мнением о важности спортивных достижений. Футболист отметил, что победа в Лиге чемпионов является для него самой главной целью. Если же Мбаппе возьмет «Золотой мяч», это не принесет ему такого же сильного наслаждения.

    «Победа в Лиге чемпионов – мечта. Это соревнование, в котором хочет победить каждый. Однако добиваются успеха здесь лишь единицы.

    Я гораздо больше одержим победой в Лиге чемпионов, чем, например, получением «Золотого мяча». Для меня важнее победа в этом турнире», – сказал Мбаппе.

    Напомним, «Монако» в прошедшем сезоне дошел до полуфинала Лиги чемпионов. На этой стадии турнира команда уступила «Ювентусу».

    Источник: Goal.com

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    11.06.2017 19:28
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 11 июня 2017, 19:54

      что круче? а круче выиграть ЛЧ и взять Золотой мяч!

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      Рейтинг: +85

      uda > Garrincha58 11 июня 2017, 21:35

      Как сделает Криро в этом году)))

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