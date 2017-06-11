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    Сарсания: «Я считаю, что в сборной должен быть Шатов»

    Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал отсутствие в заявке сборной России на Кубок конфедераций полузащитника питерцев Олега Шатова и форварда Александра Кокорина.

    «Я считаю, что в сборной должен быть и Шатов. С другой стороны, имеем то, что имеем. Нам приходится говорить о том, что бы было, если бы... Шатов был бы в сборной, если бы в клубе больше играл. Кокорин был бы в сборной, если бы в клубе лучше играл. Нам надо работать над этим», – заявил Сарсания.

    Шатов в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач, Кокорин в 27 матчах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    11.06.2017 06:14
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +563

      tank219 11 июня 2017, 10:38

      На его месте должен быть я. Напьешься - будешь.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +198

      ded-53 11 июня 2017, 07:14

      Шатов должен быть в сборной

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 11 июня 2017, 06:40

      Шатов действительно пригодился бы сборной, с его не ординарной обводкой.

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