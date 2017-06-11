Сарсания: «Я считаю, что в сборной должен быть Шатов»

Спортивный директор «Зенита» Константин Сарсания прокомментировал отсутствие в заявке сборной России на Кубок конфедераций полузащитника питерцев Олега Шатова и форварда Александра Кокорина.

«Я считаю, что в сборной должен быть и Шатов. С другой стороны, имеем то, что имеем. Нам приходится говорить о том, что бы было, если бы... Шатов был бы в сборной, если бы в клубе больше играл. Кокорин был бы в сборной, если бы в клубе лучше играл. Нам надо работать над этим», – заявил Сарсания.

Шатов в завершившемся сезоне провел в чемпионате России 18 матчей, в которых забил два гола и отдал семь результативных передач, Кокорин в 27 матчах забил пять голов и отдал четыре результативные передачи.