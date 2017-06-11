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    Моуринью: «Когда я пришел в «МЮ», только некоторые игроки знали, что значит слово «побеждать»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о приходе в клуб и сравнил нынешнюю работу с периодами в «Интере» и «Реале».

    «Знаете, сколько титулованных игроков было в «МЮ», когда я стал тренером команды? Это были «старички», близкие к завершению карьеры, которые находятся в клубе еще со времен Фергюсона (покинул пост в мае 2013 – прим. «Бомбардира»). Остальные не знали, что значит слово «побеждать». Нельзя научить футболу – я могу лишь научить думать, потому что идеи играют самую важную роль.

    Я никогда не умел выбирать команды. Я всегда прихожу в те, которые, как говорится, переживают тяжелые времена. У «Интера» был такой период, у «Реала», в итоге – у «Манчестера» тоже. Что значат эти «тяжелые времена»? Это о командах, которые ставят высокие цели, но фактически находятся очень далеко от возможности их достичь. Размер и история клуба – это одно, а текущее положение дел в команде – совершенно другое», – считает 54-летний португалец.

    Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года. В дебютном сезоне специалист привел команду к победам в Кубке Лиги и Лиге Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Goal.com

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    11.06.2017 00:23
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    Комментарии3
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 11 июня 2017, 10:16

      Крут!

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +878

      talgatnurzhanov2006 11 июня 2017, 07:49

      "Нельзя научить футболу – я могу лишь научить думать, потому что идеи играют самую важную роль"- Конте думает по другому, он учит играть в футбол чуть ли за руку не вводит по полю.

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 11 июня 2017, 00:35

      ай да молодец

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