Моуринью: «Когда я пришел в «МЮ», только некоторые игроки знали, что значит слово «побеждать»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью рассказал о приходе в клуб и сравнил нынешнюю работу с периодами в «Интере» и «Реале».

«Знаете, сколько титулованных игроков было в «МЮ», когда я стал тренером команды? Это были «старички», близкие к завершению карьеры, которые находятся в клубе еще со времен Фергюсона (покинул пост в мае 2013 – прим. «Бомбардира»). Остальные не знали, что значит слово «побеждать». Нельзя научить футболу – я могу лишь научить думать, потому что идеи играют самую важную роль.

Я никогда не умел выбирать команды. Я всегда прихожу в те, которые, как говорится, переживают тяжелые времена. У «Интера» был такой период, у «Реала», в итоге – у «Манчестера» тоже. Что значат эти «тяжелые времена»? Это о командах, которые ставят высокие цели, но фактически находятся очень далеко от возможности их достичь. Размер и история клуба – это одно, а текущее положение дел в команде – совершенно другое», – считает 54-летний португалец.

Моуринью возглавил «МЮ» в мае 2016 года. В дебютном сезоне специалист привел команду к победам в Кубке Лиги и Лиге Европы. В чемпионате Англии «красные дьяволы» финишировали на шестой строчке в турнирной таблице.