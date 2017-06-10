После матча Босния – Греция болельщик выбежал на поле и ударил по лицу игрока гостей, выбив ему зуб

Встреча 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Босния и Герцеговина – Греция завершилась со счетом 0:0.

После финального свистка началась потасовка между нападающим Эдином Джеко и Костасом Маноласом. Конфликт вылился в столкновение других членов команд. На поле стадиона в Зенице начали выбегать болельщики.

Зритель фанатского сектора хозяев выбежал на поле и ударил по лицу полузащитника гостевой команды Иоанниса Гианниотаса. В результате нападения футболист АПОЭЛа лишился переднего зуба.