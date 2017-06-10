Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    После матча Босния – Греция болельщик выбежал на поле и ударил по лицу игрока гостей, выбив ему зуб

    Встреча 6-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018 Босния и ГерцеговинаГреция завершилась со счетом 0:0.

    После финального свистка началась потасовка между нападающим Эдином Джеко и Костасом Маноласом. Конфликт вылился в столкновение других членов команд. На поле стадиона в Зенице начали выбегать болельщики.

    Зритель фанатского сектора хозяев выбежал на поле и ударил по лицу полузащитника гостевой команды Иоанниса Гианниотаса. В результате нападения футболист АПОЭЛа лишился переднего зуба.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    10.06.2017 00:39
    Рекомендуем
    Комментарии21
    ...
    • ...
      Рейтинг: +13

      Александр Акопов 11 июня 2017, 18:20

      И тут свиньи есть свои))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 10 июня 2017, 19:34

      В отличии от нападающих обоих сборных, хулиган здорово прицелил и "забил"-таки...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2523

      Чермындыр 10 июня 2017, 11:05

      Неплохо дал - не от каждого удара зубы вылетают

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2430

      Mr_Murder 10 июня 2017, 10:48

      Европа - одним словом)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Mr_Murder 10 июня 2017, 19:32

      Приятно читать про тёплые, взаимоуважительные отношения жителей одной большой европейской семьи...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 10 июня 2017, 10:20

      Горячие южные парни. Битва не только за жизнь , но и за зуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 10 июня 2017, 10:04

      Балканцам своей югославской зарубы мало, лезут теперь и на греков.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 10 июня 2017, 08:25

      Красаучик! Горячий народ!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +139

      NNNN-4 10 июня 2017, 07:51

      Ну и чему здесь удивляться? Вот если бы ударил по яйцам и при этом выбил зуб это было супер!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 10 июня 2017, 07:02

      Беспредел какой-то

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1551

      PNZ1985 10 июня 2017, 06:46

      Боря был рад новости)

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11