ФИФА не будет наказывать сборную Саудовской Аравии за игнорирование минуты молчания

Вчера «Бомбардир» писал о том, что игроки сборной Саудовской Аравии отказались почтить память жертв теракта в Лондоне. Перед началом товарищеского матча против команды Австралии (2:3) гости не выстроились в шеренгу на линии центрального круга. Позже Федерация футбола Саудовской Аравии выступила с извинениями по поводу инцидента.

«Мы не видим в этой ситуации почвы для дисциплинарного наказания», – говорится в заявлении ФИФА.

Ранее австралийский политик Энтони Албаниз назвал поступок игроков сборной СА «ужасным неуважением».