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    ФИФА не будет наказывать сборную Саудовской Аравии за игнорирование минуты молчания

    Вчера «Бомбардир» писал о том, что игроки сборной Саудовской Аравии отказались почтить память жертв теракта в Лондоне. Перед началом товарищеского матча против команды Австралии (2:3) гости не выстроились в шеренгу на линии центрального круга. Позже Федерация футбола Саудовской Аравии выступила с извинениями по поводу инцидента.

    «Мы не видим в этой ситуации почвы для дисциплинарного наказания», – говорится в заявлении ФИФА.

    Ранее австралийский политик Энтони Албаниз назвал поступок игроков сборной СА «ужасным неуважением».

    Источник: ESPN

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    09.06.2017 22:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +64

      Dazdraper 9 июня 2017, 23:49

      Фифа дно. Вот так всё с рук и спускают.

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