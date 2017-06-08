Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

    Сборная Саудовской Аравии перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2018 против Австралии (2:3) отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне минутой молчания.

    Сообщается, что когда австралийская команда выстроилась в шеренгу в центре поля, соперник занял места на поле в соответствии с тренерской установкой.

    Напомним, в ночь на 4 июня в Лондоне автомобиль совершил наезд на пешеходов, а позднее стало известно о нападениях с холодным оружием. В результате произошедшего погибло шесть человек, еще более 50 получили ранения.

    Источник: Twitter

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 17:00
    Рекомендуем
    Комментарии23
    ...
    • ...
      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:30

      А что, кто-то песни пел?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2411

      Борз-95 9 июня 2017, 00:36

      А чем мотивировали неизвестно?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +99

      JUVENTINO-666 8 июня 2017, 23:08

      Конечно жалко рядовых граждан. А кто будет жалеть детей Сирии, Палестины, Афганистана и др. Они что думали после всего что они сделали с ближним востоком....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 8 июня 2017, 21:56

      Кто сказал что они отказались?! Они разве не молчали?! Просто Британская колония прогнулась выстроившись в шеренгу, а для истинного представителя Азии это просто в порядке вещей. Каждый прав по своему...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +16

      JohnOxford 8 июня 2017, 21:14

      Людьми надо быть всегда. Живя на одной планете,мы перестали быть одним целым.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 8 июня 2017, 19:53

      не удивительно

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2516

      МАКАРШВЕД 8 июня 2017, 18:12

      У каждого своя правда....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +244

      Рулон Обоев 8 июня 2017, 18:00

      И что тут такого?! В Ираке, Сирии и Афганистане каждый день людей сотнями убивают и никто их память не чтит.... а тут ради нескольких англичашек...

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 17:48

      Чо вы все полезли в политику . Сейчас на Ближнем Востоке Катар стал абсолютно не в трейде . И не известно будет ли ЧМ 2022 в Катаре . Новости почитайте . А что касаемо саудов в минуте молчания ? Кто сказал , что они отказались ?

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3547

      BoltCX 8 июня 2017, 17:47

      Здесь игроки не при чем. Им дали установку, они её выполняют. Тот, кто спонсирует сборную - имеет отношение с большими людьми по ту сторону.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11