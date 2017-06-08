Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

Сборная Саудовской Аравии перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2018 против Австралии (2:3) отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне минутой молчания.

Сообщается, что когда австралийская команда выстроилась в шеренгу в центре поля, соперник занял места на поле в соответствии с тренерской установкой.

Напомним, в ночь на 4 июня в Лондоне автомобиль совершил наезд на пешеходов, а позднее стало известно о нападениях с холодным оружием. В результате произошедшего погибло шесть человек, еще более 50 получили ранения.