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  • Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

Сборная Саудовской Аравии отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне

8 июня 2017, 17:00
30

Сборная Саудовской Аравии перед матчем отборочного турнира к ЧМ-2018 против Австралии (2:3) отказалась почтить память жертв теракта в Лондоне минутой молчания.

Сообщается, что когда австралийская команда выстроилась в шеренгу в центре поля, соперник занял места на поле в соответствии с тренерской установкой.

Напомним, в ночь на 4 июня в Лондоне автомобиль совершил наезд на пешеходов, а позднее стало известно о нападениях с холодным оружием. В результате произошедшего погибло шесть человек, еще более 50 получили ранения.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Источник: Twitter
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Саудовская Аравия
Комментарии (30)
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ProstoPolzovatel
1496930970
Вряд ли специально, но некрасиво получилось...всё-так надо оставаться людьми не зависимо от убеждений, политики и т. п.
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NEMETSRUS
1496931337
поэтому и продули что козлы !!!!
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filosof sparty
1496931619
Меж тем именно Россия остаётся "самым опасным" государством для "всего развитого" мира... Ну не бред ли!???????????
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Nur_Sultan_KG
1496931933
Главное в душе а не для показуху и не надо их оскорблять тем более для погибших в ближнем востоке кто будет чтить минуту молчания??? Или они не люди???
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BoltCX
1496933229
Здесь игроки не при чем. Им дали установку, они её выполняют. Тот, кто спонсирует сборную - имеет отношение с большими людьми по ту сторону.
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dok66
1496933317
Чо вы все полезли в политику . Сейчас на Ближнем Востоке Катар стал абсолютно не в трейде . И не известно будет ли ЧМ 2022 в Катаре . Новости почитайте . А что касаемо саудов в минуте молчания ? Кто сказал , что они отказались ?
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Рулон Обоев
1496934045
И что тут такого?! В Ираке, Сирии и Афганистане каждый день людей сотнями убивают и никто их память не чтит.... а тут ради нескольких англичашек...
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МАКАРШВЕД
1496934769
У каждого своя правда....
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JohnOxford
1496945658
Людьми надо быть всегда. Живя на одной планете,мы перестали быть одним целым.
Ответить
Томь вперёд
1496948196
Кто сказал что они отказались?! Они разве не молчали?! Просто Британская колония прогнулась выстроившись в шеренгу, а для истинного представителя Азии это просто в порядке вещей. Каждый прав по своему...
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