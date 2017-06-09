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  • Федерация футбола Саудовской Аравии извинилась за игнорирование минуты молчания в матче с Австралией

Федерация футбола Саудовской Аравии извинилась за игнорирование минуты молчания в матче с Австралией

9 июня 2017, 06:54
12

Свои извинения принесла Федерация футбола Саудовской Аравии за инцидент, который имел место в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 со сборной Австралии, закончившийся со счетом 2:3. Напомним, что футболисты сборной Саудовской Аравии не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах теракта в Лондоне.

«Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и приносит свои искренние извинения за произошедший инцидент: некоторые футболисты сборной Королевства Саудовская Аравия не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах террористических атак в Лондоне 3 июня 2017 года перед матчем отборочного цикла с Австралией в Аделаиде.

Этим наши игроки не хотели оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей, друзей, а также всех тех, кто пострадал от трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии выступает против терроризма и экстремизма. Мы выражаем свои искренние соболезнования семьям жертв, правительству и народу Соединенного Королевства», – говорится в официальном заявлении Федерации футбола Саудовской Аравии.

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Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Азия Саудовская Аравия
Комментарии (12)
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alex kidn
1496981153
А толку от их извините
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kvm
1496983567
дисквал им!
Ответить
айор балдёжник
1496985316
лютые
Ответить
CSKA471
1496985355
Однай лейка
Ответить
Dankaz
1496986054
Позор Саудитам
Ответить
lek!
1496990448
Хим атака в Сирии , много детей погибают в Палестине , ни когда не было минуты молчания . Как Я знаю , такова была причина их отказа.
Ответить
dok66
1496991476
Этот флеш был изначально согласован . Что ж вы сейчас то голову пеплом посыпаете . Вздрогнули слегка .
Ответить
СашкаГуров
1496993139
ёбаные животные
Ответить
30регион
1497513233
Зато Катар обвинили в терроризме!
Ответить
ribavadim
1500003169
Это они показали свою солидарность во всемирной борьбе с террором!
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