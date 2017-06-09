Федерация футбола Саудовской Аравии извинилась за игнорирование минуты молчания в матче с Австралией

Свои извинения принесла Федерация футбола Саудовской Аравии за инцидент, который имел место в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 со сборной Австралии, закончившийся со счетом 2:3. Напомним, что футболисты сборной Саудовской Аравии не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах теракта в Лондоне.

«Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и приносит свои искренние извинения за произошедший инцидент: некоторые футболисты сборной Королевства Саудовская Аравия не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах террористических атак в Лондоне 3 июня 2017 года перед матчем отборочного цикла с Австралией в Аделаиде.

Этим наши игроки не хотели оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей, друзей, а также всех тех, кто пострадал от трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии выступает против терроризма и экстремизма. Мы выражаем свои искренние соболезнования семьям жертв, правительству и народу Соединенного Королевства», – говорится в официальном заявлении Федерации футбола Саудовской Аравии.