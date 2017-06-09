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    Федерация футбола Саудовской Аравии извинилась за игнорирование минуты молчания в матче с Австралией

    Свои извинения принесла Федерация футбола Саудовской Аравии за инцидент, который имел место в матче отборочного этапа чемпионата мира-2018 со сборной Австралии, закончившийся со счетом 2:3. Напомним, что футболисты сборной Саудовской Аравии не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах теракта в Лондоне.

    «Федерация футбола Саудовской Аравии глубоко сожалеет и приносит свои искренние извинения за произошедший инцидент: некоторые футболисты сборной Королевства Саудовская Аравия не приняли участия в минуте молчания в память о жертвах террористических атак в Лондоне 3 июня 2017 года перед матчем отборочного цикла с Австралией в Аделаиде.

    Этим наши игроки не хотели оскорбить память жертв или вызвать недовольство их семей, друзей, а также всех тех, кто пострадал от трагедии. Федерация футбола Саудовской Аравии выступает против терроризма и экстремизма. Мы выражаем свои искренние соболезнования семьям жертв, правительству и народу Соединенного Королевства», – говорится в официальном заявлении Федерации футбола Саудовской Аравии.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.06.2017 06:54
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    Комментарии12
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    • ...
      Рейтинг: +1552

      ribavadim 14 июля 2017, 06:32

      Это они показали свою солидарность во всемирной борьбе с террором!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +49

      30регион 15 июня 2017, 10:53

      Зато Катар обвинили в терроризме!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +593

      СашкаГуров 9 июня 2017, 10:25

      ёбаные животные

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июня 2017, 09:57

      Этот флеш был изначально согласован . Что ж вы сейчас то голову пеплом посыпаете . Вздрогнули слегка .

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1894

      lek! 9 июня 2017, 09:40

      Хим атака в Сирии , много детей погибают в Палестине , ни когда не было минуты молчания . Как Я знаю , такова была причина их отказа.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball > lek! 9 июня 2017, 09:59

      Чувство обиды понятно, евромедиа Лондон выше Сирии ставит, но так отстаивать тоже нельзя.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +22

      Dankaz 9 июня 2017, 08:27

      Позор Саудитам

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2342

      CSKA471 9 июня 2017, 08:15

      Однай лейка

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +200

      айор балдёжник 9 июня 2017, 08:15

      лютые

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      Рейтинг: +2250

      kvm 9 июня 2017, 07:46

      дисквал им!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +826

      alex kidn 9 июня 2017, 07:05

      А толку от их извините

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +88

      Kazak ne China > alex kidn 9 июня 2017, 09:51

      А толку от минуты молчаний?

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