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    Гамула: «Бердыев пошел в «Рубин», потому что там есть средства для достижения результата»

    Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал уход из стана дончан Курбана Бердыева. Напомним, специалист возглавил «Рубин».

    «Конечно, Бердыев вернет «Рубин» в чемпионскую гонку. Не зря же Курбан Бекиевич туда идет. Специалисту такого уровня не потребуется много времени, чтобы добиться желаемого результата. Я думаю, раз он пошел в «Рубин», то все условия для достижения результата там есть. Я уверен, что Курбан Бекиевич знает, как вернуть команду на вершину таблицы. Звал ли меня Бердыев тренировать молодежку «Рубина»? Нет, что вы! Кто я такой, чтобы меня туда кто-то позвал?» – сказал Гамула.

    Источник: Чемпионат.ком

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    09.06.2017 13:38
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    Комментарии6
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      Рейтинг: -13

      Popularov 9 июня 2017, 17:18

      В Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева!
      Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку.
      Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ!
      Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев!
      Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе!
      Курбан Бердыев из другого футбольного измерения!
      Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
      Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ!
      Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина!
      Медали! Кубки! Европа!
      То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!!
      Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО!
      Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ!
      Будем только РАДЫ! Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура!
      Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
      Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!

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      Рейтинг: +24996

      bset 9 июня 2017, 15:07

      Все грамотно сказал

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      Рейтинг: +503

      xapaycm 9 июня 2017, 14:19

      Гамула хоть и излишне эмоционален нередко, но тут без вопросов, все по делу сказал.

      1
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 9 июня 2017, 13:42

      Кто ты такой? Ты прежде всего Гамула и этим все сказано, для кого-то это может быть весомей чем Бердыев.

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 9 июня 2017, 13:41

      в у других средств нет чтоль? просто в других клубах не дадут ему пилить бабло

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > карасевщина 9 июня 2017, 14:01

      а в Рубине без него прям 150 млн. долларов за сезон не распилили, так еще и команда в жопе осталась.
      В том то и дело, что он не работает в клубах где главная цель это "пилить бабло", а все остальное вторично.
      А в Ростове там только одни долги по ЗП пилить, нахрен ему время терять, тем более у него уже такой возраст, когда уже не думают о деньгах.

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