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  • Гамула: «Бердыев пошел в «Рубин», потому что там есть средства для достижения результата»

Гамула: «Бердыев пошел в «Рубин», потому что там есть средства для достижения результата»

9 июня 2017, 13:38
7

Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал уход из стана дончан Курбана Бердыева. Напомним, специалист возглавил «Рубин».

«Конечно, Бердыев вернет «Рубин» в чемпионскую гонку. Не зря же Курбан Бекиевич туда идет. Специалисту такого уровня не потребуется много времени, чтобы добиться желаемого результата. Я думаю, раз он пошел в «Рубин», то все условия для достижения результата там есть. Я уверен, что Курбан Бекиевич знает, как вернуть команду на вершину таблицы. Звал ли меня Бердыев тренировать молодежку «Рубина»? Нет, что вы! Кто я такой, чтобы меня туда кто-то позвал?» – сказал Гамула.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Ростов Рубин Бердыев Курбан Гамула Игорь
Комментарии (7)
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карасевщина
1497004866
в у других средств нет чтоль? просто в других клубах не дадут ему пилить бабло
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vgarakh
1497004939
Кто ты такой? Ты прежде всего Гамула и этим все сказано, для кого-то это может быть весомей чем Бердыев.
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xapaycm
1497007193
Гамула хоть и излишне эмоционален нередко, но тут без вопросов, все по делу сказал.
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bset
1497010023
Все грамотно сказал
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Popularov
1497017908
В Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева! Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку. Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ! Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев! Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе! Курбан Бердыев из другого футбольного измерения! Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК! Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ! Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина! Медали! Кубки! Европа! То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!! Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО! Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ! Будем только РАДЫ! Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура! Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
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