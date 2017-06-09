Гамула: «Бердыев пошел в «Рубин», потому что там есть средства для достижения результата»

В Рубине уже ПОНЯЛИ, что зря уволили Курбана Бердыева!
Надо было увольнять не Курбана Бердыева, а тех, кто катил на него бочку.
Курбан Бердыев ОЧЕНЬ успешно работал в Ростове и своим отношением к делу, показал всем свой тренерский ТАЛАНТ!
Ростов СДЕЛАЛ лидером Курбан Бердыев!
Большая тренерская футбольная ЛИЧНОСТЬ в нашем футболе!
Курбан Бердыев из другого футбольного измерения!
Футбольный МАГ и ВОЛШЕБНИК!
Курбан Бердыев сейчас ФУТБОЛЬНАЯ ИКОНА российского футбола и Рубину есть на кого МОЛИТЬСЯ!
Курбан Бердыев самое то - ЗОЛОТОЕ футбольное ЯБЛОКО для Рубина!
Медали! Кубки! Европа!
То, что футбольный ДОКТОР ПРОПИСАЛ!!!
Равнение на Курбана Бердыева - лучшего ТРЕНЕРА этого футбольного сезона 2016/17 в России, а Каррера и рядом НЕ СТОЯЛО!
Желаем Курбану Бердыеву новых тренерских футбольных ДОСТИЖЕНИЙ!
Будем только РАДЫ! Молодец! Так держать! Тренировать и ПОБЕЖДАТЬ! Ура!
Вперёд Курбан! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА!
Всем отличного футбола - ЧЕСТНОГО и справедливого судейства!!!
Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал уход из стана дончан Курбана Бердыева. Напомним, специалист возглавил «Рубин».
«Конечно, Бердыев вернет «Рубин» в чемпионскую гонку. Не зря же Курбан Бекиевич туда идет. Специалисту такого уровня не потребуется много времени, чтобы добиться желаемого результата. Я думаю, раз он пошел в «Рубин», то все условия для достижения результата там есть. Я уверен, что Курбан Бекиевич знает, как вернуть команду на вершину таблицы. Звал ли меня Бердыев тренировать молодежку «Рубина»? Нет, что вы! Кто я такой, чтобы меня туда кто-то позвал?» – сказал Гамула.