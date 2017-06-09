Гамула: «Бердыев пошел в «Рубин», потому что там есть средства для достижения результата»

Главный тренер молодежной команды «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал уход из стана дончан Курбана Бердыева. Напомним, специалист возглавил «Рубин».

«Конечно, Бердыев вернет «Рубин» в чемпионскую гонку. Не зря же Курбан Бекиевич туда идет. Специалисту такого уровня не потребуется много времени, чтобы добиться желаемого результата. Я думаю, раз он пошел в «Рубин», то все условия для достижения результата там есть. Я уверен, что Курбан Бекиевич знает, как вернуть команду на вершину таблицы. Звал ли меня Бердыев тренировать молодежку «Рубина»? Нет, что вы! Кто я такой, чтобы меня туда кто-то позвал?» – сказал Гамула.