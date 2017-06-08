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    Фурсенко заявил, что хочет выиграть с Манчини Лигу чемпионов

    Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко провел закрытую встречу с болельщиками клуба. Во время беседы с фанатами Фурсенко рассказал о целях сине-бело-голубых на ближайшие сезоны.

    По словам Фурсенко, в предстоящем сезоне «Зенит» ставит себе цель победить в Лиге Европы.

    Также глава петербургского клуба заявил, что пригласил итальянского специалиста Роберто Манчини с конкретной задачей – выиграть Лигу чемпионов.

    При этом Фурсенко отметил, что команду в летнее трансферное окно пополнят два сильных и дорогих футболиста, которые точно понравятся болельщикам.

    Источник: Fontanka.ru

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    08.06.2017 22:52
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    Комментарии54
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      Рейтинг: +2566

      АЛЕКС 58 25 июля 2017, 21:46

      ДАЖЕ ЕСЛИ КУПИШЬ САМЫХ ДОРОГИХ,ВСЁ РАВНО ОБСЕРИШЬСЯ С МЮЛЛЕРОМ

      0
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      Рейтинг: -16

      мыцык 21 июля 2017, 16:56

      Чё он курит?

      0
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      Рейтинг: +19

      Salimoff73 16 июля 2017, 08:01

      Фурсенко!!!
      Зачем вы купили Ерохина, Новосельцева, Полоза, Тереньтева и других игроков вы ещё в прошлом покупали чтобы убить их талант. Лига чемпионов не надо выиграть, просто купите и всё.

      1
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      Рейтинг: +3120

      erma 12 июля 2017, 23:27

      Как там у Ильфа и Петрова? "Остапа понесло...он не ел уже три дня, поэтому красноречие его не знало границ."

      1
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      Рейтинг: +165

      ElninoO 11 июля 2017, 23:13

      Ну если с М/С не получилось то с Зеней уж наверняка получится..

      0
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      Рейтинг: +147

      Ник_ЦСКА 11 июля 2017, 16:05

      Наверное с Кокориным будут Кубок брать, бедолаги их болельщики. А если не возьмут- гнать всяких Фурсенок.

      1
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      Рейтинг: +203

      Serg919 9 июля 2017, 18:26

      Ну всё, прям не остановить)

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      Рейтинг: +35

      динамо тб 6 июля 2017, 23:46

      Не забудьте прихватить с собой колоду карт!

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      Рейтинг: +4293

      Zubo 4 июля 2017, 21:16

      Не в этом году, годика через два

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      Рейтинг: +2389

      serglider 29 июня 2017, 04:08

      Читая такие вот "обещалки" в СМИ, лично мне на ум сразу приходят строки из произведения "12 стульев" Ильфа и Петрова, когда герой повествования выступал перед любителями-шахматистами в Васюках: "...и тут Остапа "понесло")))

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