Фурсенко заявил, что хочет выиграть с Манчини Лигу чемпионов

Генеральный директор «Зенита» Сергей Фурсенко провел закрытую встречу с болельщиками клуба. Во время беседы с фанатами Фурсенко рассказал о целях сине-бело-голубых на ближайшие сезоны.

По словам Фурсенко, в предстоящем сезоне «Зенит» ставит себе цель победить в Лиге Европы.

Также глава петербургского клуба заявил, что пригласил итальянского специалиста Роберто Манчини с конкретной задачей – выиграть Лигу чемпионов.

При этом Фурсенко отметил, что команду в летнее трансферное окно пополнят два сильных и дорогих футболиста, которые точно понравятся болельщикам.