«ПСЖ» получит 220 миллионов на летние трансферы

На текущее лето руководство «ПСЖ» планирует серьезную трансферную компанию, сообщает Le Parisien. Владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи намерен выделить на покупку новых футболистов 220 миллионов евро. Известно, что команда планирует купить вратаря, левого защитника, полузащитника и как минимум одного нападающего.

Известно, что на данный момент «ПСЖ» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, форварду «Монако» Килиану Мбаппе и нападающему «Реала» Криштиану Роналду, за которого предлагается 180 миллионов евро.