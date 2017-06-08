Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    «ПСЖ» получит 220 миллионов на летние трансферы

    На текущее лето руководство «ПСЖ» планирует серьезную трансферную компанию, сообщает Le Parisien. Владелец клуба Нассер Аль-Хелаифи намерен выделить на покупку новых футболистов 220 миллионов евро. Известно, что команда планирует купить вратаря, левого защитника, полузащитника и как минимум одного нападающего.

    Известно, что на данный момент «ПСЖ» проявляет интерес к нападающему дортмундской «Боруссии» Пьеру-Эмерику Обамеянгу, форварду «Монако» Килиану Мбаппе и нападающему «Реала» Криштиану Роналду, за которого предлагается 180 миллионов евро.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    08.06.2017 10:42
    Рекомендуем
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2460

      Аид666 8 июня 2017, 11:51

      Куда катится этот мир... борьба денежных мешков - кто больше потратит...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +673

      life85 8 июня 2017, 11:41

      Почему все хотят купить Роналду и никто не хочет купить Месси ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +624

      juvseriy > life85 8 июня 2017, 14:22

      На половину Месси только хватит)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1497

      алекс88 8 июня 2017, 11:38

      Тогда только на одного Роналду денег хватит...а то хотят они...миллионов 400 надо на такие желания

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 8 июня 2017, 11:24

      Фигня сумма. У Зенита от Газпрома всё равно мешок денег побольше будет ))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 8 июня 2017, 11:01

      Если купят за 180 лямов Криштиану, на остальных останется только 40? Что-то не так.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11