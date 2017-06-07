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    Четыре клуба готовы предложить за Роналду 180 миллионов

    Нападающий «Реала» Криштиану Роналду входит в потенциальные трансферные цели сразу четырех клубов, сообщает A Bola. «ПСЖ», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и один из китайских клубов готовы предложить за него 180 миллионов евро. Прошедшей зимой сообщалось, что португалец рассматривает вариант перехода.

    Действующий контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до середины 2021 года. Сейчас футболист готовится в составе сборной Португалии к участию в Кубке конфедераций.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.06.2017 10:18
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    Комментарии40
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      Рейтинг: +262

      spartak_88 7 июня 2017, 18:14

      откуда у Монако такие деньги?? там же вроде клуб держит Русский бизнесмен

      0
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 7 июня 2017, 16:53

      Если уйдет то в мювернется

      0
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      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 7 июня 2017, 16:08

      Утка-это такое

      1
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      Рейтинг: +33

      10tolik10 7 июня 2017, 15:48

      Надо продавать. Еще пару сезонов, и все он начнет тухнуть. И не продать за дорого.

      0
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      ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > 10tolik10 7 июня 2017, 16:50

      Что за бред!? Он ключевой футболист, игрок-результат! Да и Мадрид вроде не бедный клуб...

      2
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      Рейтинг: +2773

      liverpool19861986 7 июня 2017, 14:57

      Утка очередная

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +133

      абжора > liverpool19861986 7 июня 2017, 19:13

      За что диз?

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 7 июня 2017, 13:18

      Спартак Динамо ЦСКА и Арарат(Москва)

      2
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      Рейтинг: +1036

      овертайм > Garrincha58 7 июня 2017, 14:49

      точно не спартак)

      1
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      Рейтинг: +720

      Den Bull 7 июня 2017, 13:17

      А Монако чего забыл в списке? По логике новостная утка.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1036

      овертайм 7 июня 2017, 12:57

      в ПСЖ думаю он мог бы еще больше забивать чем в чемпионате испании

      0
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      Рейтинг: +1255

      DIDI 23 > овертайм 7 июня 2017, 13:03

      в Китае думаю он мог бы еще больше забивать чем в чемпионате испании

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty > DIDI 23 7 июня 2017, 16:39

      В Китае бы он забивал, как в Испании и Франции вместе взятые

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      Рейтинг: +102

      GenghisKhan 7 июня 2017, 12:30

      Скорее всего утка...но если правда, то МЮ должен его купить

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора > GenghisKhan 7 июня 2017, 12:34

      Не думаю.Сумма трансфера астрономическая.Хотя если и кто только МЮ.Китай это шаг вниз.

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      Рейтинг: +133

      абжора 7 июня 2017, 12:28

      Думаю Реал это вершина его карьеры.Ну кроме сборной.Лучше завершить её в Реале.Несомненно лучший игрок в данное время молодец но только зачем серьги надевает)))

      -2
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 > абжора 7 июня 2017, 15:10

      Как зачем он же гамосятина!!!а так я согласен уйдет из Реала станет ни кем!!!

      -2
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