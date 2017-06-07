Четыре клуба готовы предложить за Роналду 180 миллионов

Нападающий «Реала» Криштиану Роналду входит в потенциальные трансферные цели сразу четырех клубов, сообщает A Bola. «ПСЖ», «Монако», «Манчестер Юнайтед» и один из китайских клубов готовы предложить за него 180 миллионов евро. Прошедшей зимой сообщалось, что португалец рассматривает вариант перехода.

Действующий контракт Роналду с «Реалом» рассчитан до середины 2021 года. Сейчас футболист готовится в составе сборной Португалии к участию в Кубке конфедераций.