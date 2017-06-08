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    Леоненко: «Коноплянке уже вся страна говорит, что надо отбирать мяч»

    Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко критично относится к игре в исполнении нападающего «Шальке-04» Евгения Коноплянки.

    «Не могу понять, как может пихать Коноплянка тренеру, если он в составе не играет? Точнее даже не пихать, а учить. Я понимаю, если бы он тащил «Шальке», то мог бы всему городу рассказывать. А когда ты сидишь в запасе и учишь тренера, то извините…

    Он говорит, что не понимает, почему не играет. Но, по-моему, ему уже вся страна говорит, что надо отбирать мяч. Жене не надо любить себя в футболе, надо любить футбол в себе.

    Сейчас он выдал слабую игру. И какие отговорки? Он мало играл. Не понимаю, почему не видят замены тренеры сборной», – рассказал Леоненко «Футбол 24».

    Напомним, что в Германии разгорается конфликт Коноплянки с главным тренером «Шальке» Маркусом Вайнцирлем. Украинский форвард назвал того трусом за оборонительную тактику игры. В руководстве клуба готовы выставить футболиста на трансфер этим летом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 09:19
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +94

      Виталич 8 июня 2017, 12:38

      самая хорошая конопля в красноярском крае..

      0
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      Рейтинг: +133

      абжора > Виталич 8 июня 2017, 14:38

      Да тоже хороша.Пробовали маленько))

      0
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      Рейтинг: +7710

      mihail200606 8 июня 2017, 12:04

      Витек, дак коноплянке ж с германии не слышно шо там ему на окраине говорять...
      Да и наверное это происки России. Тренеришка этот агент наш конечно

      1
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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma > mihail200606 9 июня 2017, 22:14

      не только тренер, у всей команды - спонсор газпром... ну не может женя нормально играть в форме с таким спонсором :-D

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      Рейтинг: +24829

      dok66 8 июня 2017, 11:23

      Любить надо футбол , а не себя в футболе !

      0
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      Рейтинг: +161

      adekvat 8 июня 2017, 10:29

      Человек курит свою фамилию, что на него обижатся.

      2
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      Рейтинг: +133

      абжора 8 июня 2017, 09:40

      Когда слышу эту фамилию вспоминаю Казахстан как я гулял среди конопли .Эх мои стенческие годы...

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