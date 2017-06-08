Леоненко: «Коноплянке уже вся страна говорит, что надо отбирать мяч»

Экс-форвард киевского «Динамо» Виктор Леоненко критично относится к игре в исполнении нападающего «Шальке-04» Евгения Коноплянки.

«Не могу понять, как может пихать Коноплянка тренеру, если он в составе не играет? Точнее даже не пихать, а учить. Я понимаю, если бы он тащил «Шальке», то мог бы всему городу рассказывать. А когда ты сидишь в запасе и учишь тренера, то извините…

Он говорит, что не понимает, почему не играет. Но, по-моему, ему уже вся страна говорит, что надо отбирать мяч. Жене не надо любить себя в футболе, надо любить футбол в себе.

Сейчас он выдал слабую игру. И какие отговорки? Он мало играл. Не понимаю, почему не видят замены тренеры сборной», – рассказал Леоненко «Футбол 24».

Напомним, что в Германии разгорается конфликт Коноплянки с главным тренером «Шальке» Маркусом Вайнцирлем. Украинский форвард назвал того трусом за оборонительную тактику игры. В руководстве клуба готовы выставить футболиста на трансфер этим летом.