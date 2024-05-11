Тен Хаг ответил на вопрос о возможном увольнении из «МЮ»

Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага спросили про возможную отставку.

В финале Кубка Англии команда 25 мая сыграет с «Манчестер Сити».

– «МЮ» уволил Луи ван Гаала после победы в Кубке Англии. Вы не боитесь?

– Нет, я думаю, у руководства есть здравый смысл. Они видели, что у тебя по ходу сезона было 32 различных варианта защиты, когда ты теряешь восемь центральных защитников, когда мы видим, что у нас нет левого защитника, они знают, что это окажет негативное влияние на результат.