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    Тен Хаг ответил на вопрос о возможном увольнении из «МЮ»

    Главного тренера «Манчестер Юнайтед» Эрика тен Хага спросили про возможную отставку.

    – «МЮ» уволил Луи ван Гаала после победы в Кубке Англии. Вы не боитесь?

    – Нет, я думаю, у руководства есть здравый смысл. Они видели, что у тебя по ходу сезона было 32 различных варианта защиты, когда ты теряешь восемь центральных защитников, когда мы видим, что у нас нет левого защитника, они знают, что это окажет негативное влияние на результат.

    • Тен Хаг в «МЮ» 2 года.
    • Команда идет в АПЛ 8-й.

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    Источник: телеграм-канал Фабрицио Романо

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    Комментарии (3)
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    DMитрий
    1715416032
    Большая группа травмированных игроков, - это косяк тренерского штаба! Да будет ему известно.
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    Damir07
    1715429357
    Если бы у них здравый мысл была бы то давно выгнали бы а не сейчас Но надеюсь одумаються и в скором времени выгонят Ну как можно было нарковама вратаря пригласить за 60 лямов выгнав лучшего Де Хея
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