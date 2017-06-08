Сумма отступных за Месси составит 400 миллионов, зарплата – 40 миллионов в год

Сегодня стало известно, что в ближайшее время «Барселона» готова будет продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, сообщает ESPN. Также стала известна сумма отступных, которая будет прописана в нем. Она составит 400 миллионов евро. Сам контракт будет подписан до 2021 года, а зарплата составит 40 миллионов евро в год.

Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до 2018 года. Месси дебютировал в «Барселоне» в 2003 году. В прошедшем сезоне 29-летний футболист провел 34 матча в испанской Примере, забив в них 37 голов. В Лиге чемпионов он сыграл девять игр, забив 11 голов.