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    Сумма отступных за Месси составит 400 миллионов, зарплата – 40 миллионов в год

    Сегодня стало известно, что в ближайшее время «Барселона» готова будет продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, сообщает ESPN. Также стала известна сумма отступных, которая будет прописана в нем. Она составит 400 миллионов евро. Сам контракт будет подписан до 2021 года, а зарплата составит 40 миллионов евро в год.

    Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до 2018 года. Месси дебютировал в «Барселоне» в 2003 году. В прошедшем сезоне 29-летний футболист провел 34 матча в испанской Примере, забив в них 37 голов. В Лиге чемпионов он сыграл девять игр, забив 11 голов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.06.2017 08:57
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    Комментарии35
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      Рейтинг: +5450

      Дядя Серёжа 9 июня 2017, 05:41

      Если перевести в рубли, то это будет...это будет...
      Да столько не бывает.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1137

      MDAR 8 июня 2017, 17:10

      Деньги хранить в сбербаке.......

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +30

      Daniil Boiko 8 июня 2017, 16:27

      Для Бога и таких денег не жалко:D

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +133

      Roman Armeec 8 июня 2017, 14:43

      на ракету копит чтоли он?!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ 8 июня 2017, 12:16

      Месси уже не тот, какой был раньше... Кому он будет нужен при такой сумме отступных?

      -3
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      Рейтинг: -186

      Protosser > Бомбардиръ 8 июня 2017, 14:30

      А с чего ты взял, что его захотят кому-то отдать?
      Ты в курсе - как действуют отступные, вообще?) Они, как правило, значительно выше рыночной цены игрока.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Protosser 8 июня 2017, 15:16

      Какой ты смешной) Месси без пяти минут пенсионер

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: -186

      Protosser > Бомбардиръ 9 июня 2017, 15:52

      Я смешной? Он "в самом соку") еще 3-4 года спокойно побегает.
      Или Барса его не продает, потому что любит помогать бесполезным пенсионерам?)

      0
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      Рейтинг: +4604

      Бомбардиръ > Protosser 15 июня 2017, 10:55

      Все дело в маркетинге. Продать этого возрастного футболиста по цене двух топовых футболистов в расцвете своих сил, как думаю, никто не откажется) И в этом китайцы точно помогут)

      0
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      Рейтинг: +728

      GammiD 8 июня 2017, 11:19

      Вот жыдяра развел все таки Барсу на 40 лимонов, А что он будет делать если через неделю китайцы подпишут условного Косту с зарплатой 45 лимонов, снова пойдет повышение з/п кляньчить? С запросами этого карлика в скором времени у Барсы денег на остальную команду не останется, и так пол состава не понятно кто у них играет...

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +54

      fLame92 8 июня 2017, 10:42

      Бомбардир, когда же ты прислушаешься к оценке читателей доверия твоих новостей...

      7
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      Рейтинг: +886

      xColaz 8 июня 2017, 10:33

      Бомбариру не зачет. Наймите редактора новостей уже. 120 млн в год это УТКА ГОДА

      3
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      Рейтинг: +886

      xColaz > xColaz 8 июня 2017, 11:46

      Спасибо! Оперативно исправили ошибку. Зачет!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +59

      slavko33002 8 июня 2017, 10:24

      Ему соли много надо, чтоб деньги сохранить.

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 8 июня 2017, 10:23

      гонится за баблом, а еще говорят что ему пофиг на деньги)

      0
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