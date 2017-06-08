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  • Сумма отступных за Месси составит 400 миллионов, зарплата – 40 миллионов в год

Сумма отступных за Месси составит 400 миллионов, зарплата – 40 миллионов в год

8 июня 2017, 08:57
35

Сегодня стало известно, что в ближайшее время «Барселона» готова будет продлить контракт с форвардом Лионелем Месси, сообщает ESPN. Также стала известна сумма отступных, которая будет прописана в нем. Она составит 400 миллионов евро. Сам контракт будет подписан до 2021 года, а зарплата составит 40 миллионов евро в год.

Действующий контракт аргентинца с клубом рассчитан до 2018 года. Месси дебютировал в «Барселоне» в 2003 году. В прошедшем сезоне 29-летний футболист провел 34 матча в испанской Примере, забив в них 37 голов. В Лиге чемпионов он сыграл девять игр, забив 11 голов.

Источник: Бомбардир.ру
Испания. Примера Трансферы Барселона Месси Лионель
Комментарии (35)
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EsKamilio
1496901943
Явно чушь. 2,3 млн в неделю нереально даже для месси
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oyabun
1496902052
Футбольный мир сошел с ума с такими суммами! Почему бы футбольным организациям не сесть за стол переговоров и не договориться к примеру "срезаем один нулик с цен". Гораздо более разумные и реальные были бы стоимости футболистов. И Всем клубам было бы легче с зарплатной ведомостью.
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LokoGoGo
1496902403
то есть вот как... 21 370 000 рублей в день 890 411 рублей в час 14 840 рублей в минуту 247 рублей в секунду Я выкуриваю сигарету в среднем 3 минуты с учетом дороги до курилки Ипотеки плачу в месяцу почти 41 000 рублей За 2 минуты и 46 секунд, Месси может гасить мою месячную ипотеку Ну или просто за 4 часа сна полностью погасит ВСЮ ипотеку... Вот поэтому Месси и не курит
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Rorschach krym
1496904451
Бомбардир как всегда выдумает херню, желтушники. 120 лямов за 4 или 3,5 года поверю
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кто там
1496905571
За что такие деньги пристарелому статисту?) Прогнул клуб под себя знатно. Скоро клуб под названием барселона исчезнет))0 Тем лучше.
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овертайм
1496906617
гонится за баблом, а еще говорят что ему пофиг на деньги)
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xColaz
1496907237
Бомбариру не зачет. Наймите редактора новостей уже. 120 млн в год это УТКА ГОДА
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fLame92
1496907736
Бомбардир, когда же ты прислушаешься к оценке читателей доверия твоих новостей...
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GammiD
1496909976
Вот жыдяра развел все таки Барсу на 40 лимонов, А что он будет делать если через неделю китайцы подпишут условного Косту с зарплатой 45 лимонов, снова пойдет повышение з/п кляньчить? С запросами этого карлика в скором времени у Барсы денег на остальную команду не останется, и так пол состава не понятно кто у них играет...
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Дядя Серёжа
1496976116
Если перевести в рубли, то это будет...это будет... Да столько не бывает.
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